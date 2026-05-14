У столиці пролунали вибухи, працює ППО

У Києві знову лунають вибухи. ППО продовжує працювати над ліквідацією загрози в небі над столицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

«Сили ППО продовжують працювати над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали люди.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах.