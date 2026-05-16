У Туреччині впав невідомий дрон

Від падіння дрона постраждали сусідні будівлі
фото: samsunhaber.com
Внаслідок падіння дрона в деяких будинках було пошкоджено вікна

У місті Самсун, що в Туреччині, упав безпілотник невідомого походження. Поліція розпочала розслідування цього інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Samsunhaber.

За інформацією медіа, дрон упав уранці 16 травня в одному з районів міста. Місцеві жителі, які прокинулися від шуму, спочатку подумали, що стався вибух природного газу. Відомо, що внаслідок падіння дрона в деяких будинках було пошкоджено вікна, а також «завдано інших матеріальних збитків».

На місце події прибули представники поліції, медики та рятувальники. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Безпілотник, як передає медіа, важив близько 25 кілограмів, його частини зібрали та передали на експертизу.

Повідомляють, що поліціянти розпочали розслідування інциденту. Після результатів експертизи стане відомо, кому належить дрон, а також що спричинило його падіння.

Нагадаємо, влада Естонії очікує, що Україна посилить контроль за маршрутами своїх далекобійних дронів. Заява пролунала на тлі кількох випадків порушення повітряного простору країн Балтії. 

Останнім часом у повітряному просторі країн-членів НАТО, що межують з Україною та РФ, неодноразово фіксували прольоти безпілотників. Раніше повідомлялося про випадки падіння дронів на території Латвії та Румунії, що змусило країни Альянсу посилити заходи моніторингу неба.

Раніше повідомлялося, що вранці, 7 травня, Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами, два з яких упали на території країни. 

Згодом стало відомо, що дрони, які вторглися у повітряний простір Латвії, не були збиті через ризик для мирного населення та цивільної інфраструктури.

