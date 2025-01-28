У Вінницькому обласному медичному центрі реабілітації дітей планується будівництво нових корпусів

Медичному закладу на Вінниччині планують надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення будівельних робіт

У Вінниці планують розширити обласний медичний центр реабілітації дітей. Готуються збудувати три нових корпуси. Про це йдеться у проєкті рішення Вінницької обласної ради, який винесуть на розгляд депутатів.

Згідно документу, закладу планують надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення будівельних робіт по об’єкту «Нове будівництво корпусу палатного відділення з укриттям та двох реабілітаційних корпусів. Йдеться про земельну ділянку площею 3,4489 га, що розташована за адресою: місто Вінниця на вулиці Нагірна, 17 у Вінниці.

За словами голови Вінницької облради Вячеслава Соколового, створення нового палатного відділення реалізуватимуть за сприяння французьких партнерів, а будівництво двох корпусів реабілітаційного відділення планують втілити з представниками Чехії.

«Ми зацікавлені у будівництві палатного корпусу з сухою і гідрореабілітацією, а також – у створенні реабілітаційних залів модульного типу. Для цього залучили спонсорів, які допоможуть реалізувати ці проєкти. Буде збільшена кількість пацієнтів, вони також зможуть отримувати кваліфіковану допомогу», - зазначила директорка Вінницького обласного медичного центру реабілітації дітей Лариса Мовчан.

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Заклад надає послуги для дітей не лише Вінницької області, а й України, а також амбулаторні послуги для дорослих.