Ро, Ліліт, Елай: рідкісні імена, якими називали дітей у 2024 році на Вінниччині

Найпоширенішими іменами, які давали дівчаткам, були: Анна, Софія, Мілана, Соломія, Єва

Загалом у регіоні у 2024 році зареєстрували народження 8228 дітей

Стали відомі рідкісні та найпоширеніші імена, які давали малюкам при реєстрації у Вінницькій області впродовж 2024 року. Загалом у регіоні зареєстрували народження 8228 дітей.

Про це редакції сайту Vinbazar.com повідомили у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області.

Найпоширенішими іменами, які давали були:

для дівчаток: Анна, Софія, Мілана, Соломія, Єва.

для хлопчиків: Артем, Богдан, Максим, Матвій, Олександр.



Рідковживані імена, які надавали при реєстрації новонароджених:

для дівчаток: Авєлія, Айлін, Айсель, Аріель, Вівея, Данієла, Дар'яна, Джяна, Дзвенислава, Дояна, Евеліна, Соломія, Есма, Ладомира, Ліель, Ліліт, Мальва, Нура, Ро, Ронелія, Росіна, Рут, Рутенія, Сальгє, Суламіта, Юстина.

для хлопчиків: Авенір, Дан, Даміан, Ддаріон, Добриня, Елай, Еммунуїл, Енох, Ілай, Ітан, Камель, Ліам, Ліор, Марік, Матео-Теодор, Матфій, Пантеліемон, Рувим, Умар, Ярем.

Нагадаємо, у 2023 році немовлятам давали найчастіше імена Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило та інші.

У 2022 році у топ потрапили імена Софія, Марія, Марк та Артем. Водночас українці давали дітям рідковживані та «переможні» імена, як-от Кий, Стефанія, Джавеліна, Мрія.