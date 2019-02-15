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    Новини

    У Жмеринці відновили ремонтні роботи в міському басейні

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    У Жмеринці відновили ремонтні роботи в міському басейні

    Останній і один з найважчих етапів капітального ремонту розпочали в спортивно-оздоровчому комплексі «Юність». Ремонт чаші басейну – саме це і є завершальний етап усього комплексу робіт.

    15 січня під час робочої наради були прийняті остаточні рішення з приводу завершення ремонтних робіт відповідно проектно-кошторисної документації. Виконавець і генеральний підрядник приватне підприємство «Тур» (м.Вінниця) зобов’язалося завершити усі капітальні роботи за 11 мільйонів 200 тисяч гривень.

    13 лютого безпосередньо до виконання робіт в чаші басейну приступили фахівці, які працюють на субпідряді, а саме вінницьке підприємство «Дельфін», що займається суто ремонтними роботами басейнів по всій Україні. Паралельно вінницьке підприємство «Теплий дім» займається монтажем теплового пункту №2, який забезпечуватиме підігрів води в чаші, підігрів підлоги по всьому периметру басейну, підігрів води у душових кабінках.

    За ходом виконання робіт слідкують технічний нагляд та особисто секретар міської ради Юрій Світлак. «Я особисто тримаю на контролі виконання усіх робіт і обіцяю жмеринчанам, що ми запустимо роботу басейну у цьому році. Крім того, ми передбачаємо в проекті доступність відвідування басейну для усіх. З цією метою здійснюється монтаж ліфту для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ліфт працюватиме з першого по третій поверх, а також у воді облаштують спеціальний підйомник, який допомагатиме відвідувати басейн людям з інвалідністю», – розповів секретар міської ради.

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    У Жмеринці відновили ремонтні роботи в міському басейні
    У Жмеринці відновили ремонтні роботи в міському басейні
    У Жмеринці відновили ремонтні роботи в міському басейні
    У Жмеринці відновили ремонтні роботи в міському басейні
    У Жмеринці відновили ремонтні роботи в міському басейні
    У Жмеринці відновили ремонтні роботи в міському басейні
    У Жмеринці відновили ремонтні роботи в міському басейні

    Директор міського комунального підприємства «Енергоресурс» Анатолій Житницький повідомив, що чаша басейну укріплюється арматурою та бетонною сумішшю В 350, яка також маю функцію гідроізоляції: «після укріплення і бетонування відбудеться облицювання чаші плиткою, яку також вже замовили. Доки бетон сохнутиме, впродовж 24 днів, по всьому периметру чаші облаштовуватиметься теплопідлога та облицювальна нековзна плитка».

    Окрім басейну у спортивно-оздоровчому комплексі «Юність» функціонуватимуть тренажерна зала, зала для аеробіки, ванни гідромасажу.

    Джерело: zhmerynka.city

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