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    В команді Зеленського відмінили концерт Вечірнього кварталу у Вінниці

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    В команді Зеленського відмінили концерт Вечірнього кварталу у Вінниці

    Причини скасування концерту не повідомляють

    На 14 лютого у вінницькому Будинку офіцерів планувався «Святковий новорічний концерт. Вечірній квартал». Вінничани розкупили більшу частину квитків, але шоу відмінили. В цей 95-й квартал виступить у Рівному.

    На сайті «Квартал Концерт» зазначено контактний телефон, за яким звертатись з питання повернення квитків та вказано: «Концерт отменен!».

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    Причини скасування концерту не повідомляють, вказано лише: «Студія «Квaртaл 95» продовжує великий зимовий тур Укрaїною. Нові теми, aктуaльні жaрти і кумедні курйозні номери вже веселили бaгaтьох глядaчів у передноворічному турі від Студії «Квaртaл 95».

    Разом з тим, такий же концерт, пройде в Хмельницькому 13 лютого в приміщені філармонії. Станом на вечір 11 лютого в продажі залишились 2 квитки в 7 і 5 ряду, вартістю 1650 та 1750 гривень.

    14 лютого «квартальці» виступатимуть у Рівному з програмою «Вечірній квартал». Там вартість квитків дешевша – від 590 до 990 гривень. Та й вільних місць більше, ніж в Хмельницькому.

    Джерело: vinnitsa.info

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    культура Володимир Зеленський вінничани Квартал 95
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