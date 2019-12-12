В Оратові святкували 40-річчя району (фото)



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Відбулася офіційна церемонія і народні гуляння

В Оратові на Вінниччині відбулося святкування з нагоди 40-ї річниці утворення Оратівського району. Про це повідомляє райдержадміністрація.

«Розділити радість з оратівчанами з нагоди такої знаменної події прибули з щиросердечними вітаннями і, звичайно, з подарунками гості із столиці – представники Ради Товариства «Вінничани у Києві» на чолі з оратівчанином, родом з с.Оратівки Івашківським Олексієм Івановичем, заслужена журналістка України Секрет Ганна Василівна, та багато інших запрошених - ветеранів, пенсіонерів, хто своєю невтомною працею вніс чимало сил розбудову нашого району, доклав енергії, розуму у його розквіт, примножував гарну славу свого рідного краю, ні на мить не втрачав надії, віри, впевненості у краще майбутнє», - йдеться у релізі РДА.

Після урочистостей у будинку культури, на площі відбулося свято «Квітуй повік моя земле, Оратівський щедрий мій краю». Родзинкою було пригощання стравами у світлицях територіальних громад.