В селі на Ямпільщині тимчасово запровадили дистанційне навчання



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У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції посилено обмежувальні заходи

14 вересня відбулося засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС в Ямпільському районі у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. За результатами засідання члени комісії ухвалили рішення на 5 днів запровадити дистанційне навчання в селі Цекинівка на Ямпільщині у зв’язку зі збільшенням хворих серед учнів та вчителів.

Про це повідомляють на сайті Ямпільської райдержадміністрації.

«Відповідно до протоколу районної комісії з питань ТЕБ та НС від 14 вересня 2020 року № 44, було обговорено наступні питання:

– Щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» (із змінами) та Протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 вересня 2020 року №30.

За результатами засідання комісія вирішила:

Запровадити дистанційне навчання в с. Цекинівка Ямпільського району на 5 днів у зв’язку із збільшення захворюваності дітей та вчителів до встановлення причини захворюваності;

Посилити контроль за дотримання вимог карантину у всіх навчальних закладах району», – йдеться в повідомленні Ямпільської райдержадміністрації.

Нагадаємо, з 14 вересня Вінниця, Козятин та Вінницький район – в «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

Джерело: vinnitsa.info