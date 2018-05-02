Вінничан на дев'ять годин залишать без світла

Планові відключення електроенергії

За інформацією «Вінницяобленерго», у середу, 2 травня 2018 року, світло виключатимуть на вулицях Д. Нечая та Коцюбинського. Там електрики проводитимуть планові ремонтні роботи з 8 до 17 години. Щоб вінничани якнайменше відчули незручність, їм радять розпланувати час користування електроприладами. У відомстві



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Планові відключення електроенергії

За інформацією «Вінницяобленерго», у середу, 2 травня 2018 року, світло виключатимуть на вулицях Д. Нечая та Коцюбинського. Там електрики проводитимуть планові ремонтні роботи з 8 до 17 години.

Щоб вінничани якнайменше відчули незручність, їм радять розпланувати час користування електроприладами. У відомстві вибачаються за незручності.

Загалом у травні 2018 року планові відключення торкнуться 28 вінницьких вулиць.

Графік відключень світла у травні по Вінниці

Джерело: vn.20minut.ua