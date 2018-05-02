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    Вінничан на дев'ять годин залишать без світла

    Планові відключення електроенергії
    За інформацією «Вінницяобленерго», у середу, 2 травня 2018 року, світло виключатимуть на вулицях Д. Нечая та Коцюбинського. Там електрики проводитимуть планові ремонтні роботи з 8 до 17 години. Щоб вінничани  якнайменше відчули незручність, їм  радять  розпланувати час користування електроприладами. У  відомстві
    • Сьогодні, 07:03
    • Розсилка

    Планові відключення електроенергії

    За інформацією «Вінницяобленерго», у середу, 2 травня 2018 року, світло виключатимуть на вулицях Д. Нечая та Коцюбинського. Там електрики проводитимуть планові ремонтні роботи з 8 до 17 години.

    Щоб вінничани  якнайменше відчули незручність, їм  радять  розпланувати час користування електроприладами. У  відомстві вибачаються за незручності.

    Загалом у травні  2018 року планові відключення торкнуться 28 вінницьких вулиць.

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    Джерело: vn.20minut.ua

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