Вінничан на дев'ять годин залишать без світла
- Сьогодні, 07:03
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Планові відключення електроенергії
За інформацією «Вінницяобленерго», у середу, 2 травня 2018 року, світло виключатимуть на вулицях Д. Нечая та Коцюбинського. Там електрики проводитимуть планові ремонтні роботи з 8 до 17 години.
Щоб вінничани якнайменше відчули незручність, їм радять розпланувати час користування електроприладами. У відомстві вибачаються за незручності.
Загалом у травні 2018 року планові відключення торкнуться 28 вінницьких вулиць.
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Джерело: vn.20minut.ua