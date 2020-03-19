Вінничани продовжують спалювати листя



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У Вінниці на порушників складено протоколи

У Вінниці за одну добу склали 7 адмінпротоколів за спалювання опалого листя. Про це повідомляє Муніципальна варта.

Не зважаючи на наші прохання і застереження, не дивлячись, що ситуація і так надскладна, адже ми знаходимося в умовах карантину і маємо як ніколи дбати про своє здоров’я, деякі наші городяни палять і вдосвіта і серед ночі, ймовірно сподіваються, що так ніхто не помітить їхнього правопорушення.

До прикладу лише 4 протоколи за статею 152 було складено по вулиці Бучми, де одна громадянка палила листя і туалетний папір, інші дві громадянки палили купи листя та рослинні рештки та ще один громадяни бадилля та інший непотріб.