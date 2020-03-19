Громадський транспорт міста має перевозити не більше 10 чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Норму введено з 18 березня 2020 року

В громадському транспорті міста мають їздити не більше 10 чоловік. Відповідна вимога передбачена в Постанові Кабінету Міністрів України № 215 від 16 березня 2020 року. Вінницька транспортна компанія та маршрутні перевізники просять вінничан з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, не заходити в громадський транспорт, якщо там вже є 10 чоловік, розраховуватись у безготівковий спосіб.

Вимоги про обмеження кількості людей, які може перевозити громадський транспорт, мають виконуватись з 12:00 18 березня до 3 квітня 2020 р.

«Сьогодні ми докладаємо максимум зусиль для протидії поширенню вірусної інфекції в громадському транспорті. Кожна одиниця рухомого складу тричі на день проходить санобробку. В цих обставинах, коли все місто намагається протистояти вірусу, важливо, щоб вінничани з розумінням поставились до обмежувальних заходів та не заходили до транспортних засобів, якщо в салоні вже є 10 чоловік. Мова йде про всі види громадського транспорту: автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутні таксі. Також ми звертаємось зі проханням уникати розрахунків готівкою, а використовувати можливості безготівкової оплати за проїзд», - зазначає директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради Михайло Варламов.

Окрім цього, відзавтра у місті зупиняють свою роботу регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями).

Як відомо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно було підтверджено 14 випадків Covid-19, із них два летальні. Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.