Вінничани просять припинити нічні ремонтні роботи у трамвайному депо



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Жителі міста скаржаться на шум

Вінничани звернулися до міської ради із проханням припинити ремонтні роботи у трамвайному депо, які проводять вночі з 00:00 до 5:00 години. Кажуть, що депо знаходиться в осередку житлових будинків, а голосні звуки порушують тишу в нічний час. Пропонують перенести роботи на денний час.

«Ремонтні роботи такі, як пиляння болгаркою, вмикання турбіни (звук схожий) протиночі з 00:00 до 05:00 проводяться дуже голосно. Депо знаходиться в осередку житлових будинків, прошу перевести ці невідкладні дуже гучні нічні роботи на денний час з 09:00 до 22:00.

Нагадаю що в Україні діє Закон про тишу, осб про головне в ньому:

.... Серед безлічі будівель виділяють категорії приміщень, які називаються захищеними і де обов'язково повинен дотримуватися режим тиші: житлові багатоквартирні будинки і дворові території...

…На захищених об'єктах заборонено з 22 годин до 8 годин: Голосно співати; Голосно кричати; Включати програвачі, радіо, медіа системи на всю потужність;

Користуватися будь-якими іншими джерелами шуму, в тому числі рупори, гучномовці, ретранслятори...

... На захищених об'єктах забороняється проводити будівельні, відновлювальні, ремонтні або декоративні роботи, які супроводжуються звуковими ефектами, в період:

з 21 години до 8 години у будні; цілодобово (24 год) – у вихідні; цілодобово (24 год) – у святкові дні», – йдеться в петиції.

Щоб петицію було розглянуто в міській раді, потрібно зібрати 350 підписів.

Джерело: vinnitsa.info