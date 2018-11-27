Вінничани здобули Кубок України зі змішаних бойових мистецтв



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У Києві завершився Кубок України зі змішаних бойових мистецтв.

Змагання проходили на сучасній базі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Стартували понад 300 учасників із 22-ти областей. Допускалися лише аматори, які поки що не провели жодного професійного поєдинку. Медалі розігрувалися у «фул-контакті», але у багатьох вагових категоріях.

Вінницю і область представляли вісім спортсменів клубу «Січ» і два бійця клубу «Сенсей». Загалом наша збірна здобула дві золоті і чотири бронзові медалі на Кубку України.

В активі вінницьких дорослих спортсменів – три нагороди. Кандидат у майстри спорту з фрі-файту Микита Ячменюк став чемпіоном у ваговій категорії до 70 кг. Юлія Паламарчук виявилася кращою серед жінок у вазі до 63 кг. Також бронзу у категорії до 66 кг здобув Олег Сіроштан.

«Микита Ячменюк здобув чотири дострокові перемоги. Він примушував здатися суперників переважно за допомогою задушливих прийомів. Викладач Вінницького педколеджу Юлія Паламарчук виграла три поєдинки, і також достроково. Вона дебютувала у змішаних бойових мистецтвах. Але вона не новачок у спорті, має багаторічний борцівський досвід. Наші чемпіони отримали право виступити на чемпіонаті Європи», – сказав тренер збірної Вінниччини змішаних бойових мистецтв Ігор Дишливенко.

Серед кадетів різного віку вінничани посіли три третіх місця. Відзначилися, зокрема, Микола Клименко (понад 70 кг), Дмитро Цвигун (до 70 кг) та Ілля Верещак (до 77 кг)

«Добре проявив себе Дмитро Цвигун. Спортсмен вийшов на півфінальний поєдинок із травмою, тому йому складно було розраховувати на перемогу. Микола Клименко бився не у звичній категорії (до 70 кг), бо не встиг скинути вагу. Йому довелося виступати у вазі понад 70 кг, де виходили 80-кілограмові суперники», – коментує Ігор Дишливенко.

Тепер кращі вінницькі бійці готуються до престижного Кубку Буковеля із фрі-файту.