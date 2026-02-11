У Києві затримано батька та сина, які за $15 тис. обіцяли виїзд за кордон

Ціна послуг безпосередньо залежала від планів клієнта: виїзд у «відпустку» з поверненням оцінили у $13 тис., тоді як втеча без повернення коштувала $15 тис.

У столиці викрили сімейний підряд, який спеціалізувався на незаконному переправленні чоловіків через державний кордон. 45-річний батько та його 24-річний син обіцяли клієнту не лише виїзд, а й повне «очищення» перед законом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Слідство встановило, що зловмисники пропонували киянину, який перебував у розшуку, вирішити питання у два етапи. Спочатку, завдяки зв’язкам у ТЦК, чоловіка мали зняти з розшуку, а після цього – фіктивно працевлаштувати на підприємство, де можливе бронювання та виїзди за межі країни під виглядом відряджень. Ціна послуг безпосередньо залежала від планів клієнта: виїзд у «відпустку» з поверненням оцінили у $13 тис., тоді як втеча без повернення коштувала $15 тис.

Під час зустрічі організатор схеми розповів деталі угоди та зажадав частину суми у розмірі 10 тисяч доларів. Чоловік намагався максимально конспіруватися і відмовився брати гроші особисто. Спершу він пропонував скористатися криптогаманцем через пункт обміну валют, але зрештою відправив за готівкою свого сина. Батько детально інструктував його бути обережним, оскільки побоювався стеження з боку правоохоронців.

Попри заходи безпеки, обох фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Оболонською окружною прокуратурою міста Києва чоловікам повідомлено про підозри. Дії батька як організатора кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369-2 КК України за організацію незаконного переправлення через кордон та зловживання впливом. Син відповідатиме перед законом як пособник у вчиненні вказаних злочинів.

Раніше у Києві винесли вирок 42-річному місцевому мешканцю, який організував канал незаконного переправлення призовників за кордон. Протиправну діяльність зловмисника було викрили у серпні 2025 року слідчі Дарницького управління поліції спільно з працівниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Також у Києві судитимуть 35-річного місцевого жителя. Його підозрюють у допомозі військовозобов'язаному виїхати за кордон в обхід пунктів пропуску. За даними слідства, фігурант справи знаходив «клієнтів» серед кола своїх знайомих та за винагороду у $20 тис. обіцяв забезпечити їм перетин державного кордону України. За задумом зловмисника, «клієнт» мав самостійно дібратися до Львівської області, де надалі його мали перевезти до Румунії на автомобілі в обхід блокпостів.