Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру
Колишній перший заступник директора Департаменту отримав підозру в розтраті бюджетних коштів
фото: Київська міська прокуратура

Згідно з технічними характеристиками, при належному використанні парковка могла слугувати щонайменше 15 років, але не працювала і дня

У Києві оголосили нову підозру у справі про роторну парковку для мерії, яку місто придбало ще вісім років тому, але так і не спромоглося встановити. Через службову недбалість та розтрату бюджет столиці втратив понад 3,6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Слідство встановило, що у 2017 році Департамент транспортної інфраструктури КМДА придбав систему для автоматичного паркування 10 автомобілів. Її планували розмістити просто у внутрішньому дворі мерії на Хрещатику, але так і не встановили.

Однак підозрюваний – колишній перший заступник директора Департаменту – підписав акт приймання обладнання, попри те, що 

  • Київрада офіційно повідомила: місця для конструкції у дворі немає;
  • під землею на цій ділянці проходять комунікації, що робить монтаж неможливим.
Роторна парковна заіржавіла, так і не дочекавшись монтажу
Роторна парковна заіржавіла, так і не дочекавшись монтажу
фото: Київська міська прокуратура

З часом конструкції роторної парковки заіржавіли, так і не дочекавшись монтажу, тож їх просто списали. Водночас згідно з технічними характеристиками, при належному використанні ця парковка могла слугувати щонайменше 15 років.

Роторну парковку планували встановити у дворі Київради
Роторну парковку планували встановити у дворі Київради
фото: Київська міська прокуратура

Таким чином бюджет Києва зазнав збитків на понад 3,6 млн грн, саме стільки місто витратило на придбання роторної парковки, потреби в якій не було.

Наразі колишньому першому заступнику директора Департаменту повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів. Варто нагадати, що це вже не перша підозра у цій справі. У грудні 2025 року підозру за службову недбалість отримав і ексдиректор цього ж Департаменту. Слідство триває.

Раніше Служба безпеки спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Київської міської держадміністрації. За даними слідства, приватна компанія стала переможцем відкритої закупівлі, оголошеної КНП «Освітня агенція міста Києва» (виконавчий орган КМДА). Предметом тендеру було придбання навчального обладнання на загальну суму 8,29 млн грн. Попри те, що процедура пройшла публічно, виконання контракту опинилося під загрозою через корупційні вимоги. 

Теги: прокуратура Київ бюджет місцева влада слідство тендер місто парковка підозра

