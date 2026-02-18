Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру

Згідно з технічними характеристиками, при належному використанні парковка могла слугувати щонайменше 15 років, але не працювала і дня

У Києві оголосили нову підозру у справі про роторну парковку для мерії, яку місто придбало ще вісім років тому, але так і не спромоглося встановити. Через службову недбалість та розтрату бюджет столиці втратив понад 3,6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Слідство встановило, що у 2017 році Департамент транспортної інфраструктури КМДА придбав систему для автоматичного паркування 10 автомобілів. Її планували розмістити просто у внутрішньому дворі мерії на Хрещатику, але так і не встановили.

Однак підозрюваний – колишній перший заступник директора Департаменту – підписав акт приймання обладнання, попри те, що

Київрада офіційно повідомила: місця для конструкції у дворі немає;

під землею на цій ділянці проходять комунікації, що робить монтаж неможливим.

Роторна парковна заіржавіла, так і не дочекавшись монтажу фото: Київська міська прокуратура

З часом конструкції роторної парковки заіржавіли, так і не дочекавшись монтажу, тож їх просто списали. Водночас згідно з технічними характеристиками, при належному використанні ця парковка могла слугувати щонайменше 15 років.

Роторну парковку планували встановити у дворі Київради фото: Київська міська прокуратура

Таким чином бюджет Києва зазнав збитків на понад 3,6 млн грн, саме стільки місто витратило на придбання роторної парковки, потреби в якій не було.

Наразі колишньому першому заступнику директора Департаменту повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів. Варто нагадати, що це вже не перша підозра у цій справі. У грудні 2025 року підозру за службову недбалість отримав і ексдиректор цього ж Департаменту. Слідство триває.

