Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масові травмування киян через ожеледицю: дев'ять посадовців столиці отримали підозри

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Масові травмування киян через ожеледицю: дев'ять посадовців столиці отримали підозри
ДТП У Києві, яке сталося через ожеледицю та неякісно почищені дороги
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Причиною масового травматизму слідство називає неналежну обробку вулиць реагентами

Понад шість тисяч травмованих та мільйонні збитки: столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб. Посадовців звинувачують у службовій недбалості через нечищені дороги та тротуари, що перетворили місто на суцільну ковзанку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Статистика травматизму

Цифри вражають: протягом грудня 2025 року – лютого 2026 через ожеледицю до медиків звернулися 6 169 людей, серед яких 321 дитина. Госпіталізація знадобилася кожному п’ятому – у стаціонарах опинилися 1 155 дорослих та 66 дітей.

Найгучніші випадки травмувань по районах

Органи прокуратури нададуть оцінку бездіяльності комунальників у кожному куточку столиці:

  • Солом’янський район: найрезонансніший випадок –  перелом одного з хребців хребта у чоловіка біля зупинки. Потерпілий вимагає 500 тис. грн компенсації.
  • Святошинський район: пенсіонерка послизнулася біля бювету – складна операція на плечі коштувала їй 240 тис. грн.
  • Голосіївський та Дніпровський: через «дзеркало» на дорогах машини заносило у стовпи та огорожі. Лише в одному ДТП збитки сягнули 1 млн грн.
  • Печерськ та Поділ: десятки мешканців отримали складні переломи ніг та гомілок. Витрати на лікування у більшості випадків перевищували 50 тис. грн.
  • Дарницький та Деснянський: люди травмувалися навіть під час виходу з маршруток та у підземних переходах. Серед постраждалих – дитина з переломом ключиці.
ДТП У Києві, яке сталося через ожеледицю
ДТП У Києві, яке сталося через ожеледицю
фото: Київська міська ппрокуратура
Жінка, яка травмувалася під час падіння на необробленій від ожеледиці вулиці
Жінка, яка травмувалася під час падіння на необробленій від ожеледиці вулиці
фото: Київська міська прокуратура

Хто під слідством?

Причиною масового травматизму слідство називає неналежну обробку вулиць реагентами. Підозри за статтею про службову недбалість отримали керівники Шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) майже всіх районів: Голосіївського, Деснянського, Дарницького, Солом’янського, Печерського, Дніпровського та Подільського.

Також підозру отримали директор КП «Київводфонд» та в.о. керівника Керуючої компанії Шевченківського району. Максимальне покарання, яке їм загрожує – позбавлення волі на строк до п'яти років. 

Підозри за статтею про службову недбалість отримали дев'ять посадовців Києва
Підозри за статтею про службову недбалість отримали дев'ять посадовців Києва
фото: Київська міська прокуратура
Працівники СБУ вручають підозру за статтею про службову недбалість через через нечищені дороги та тротуари
Працівники СБУ вручають підозру за статтею про службову недбалість через через нечищені дороги та тротуари
фото: Київська міська прокуратура

У січні «Главком» писав, що майже 200 жителів столиці щодня звертаються до травмпунктів. За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, близько 180 мешканців Києва щодня звертаються до травмпунктів. У відомстві зазначили, що приблизно 20% із них госпіталізують, зокрема через складні переломи або поєднані травми. Найчастіше лікарі фіксують переломи кінцівок, вивихи суглобів, ушкодження зв’язок та забої.

Читайте також:

Теги: Київ місцева влада снігопад підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Степан Гіга відійшов у вічність 12 грудня 2025 року
У Палаці спорту відбудеться концерт пам’яті Степана Гіги: названо дату
21 сiчня, 20:39
У Києві через обстріл РФ загинула людина, ще четверо – отримали поранення
У Києві через обстріл РФ загинула людина, ще четверо – отримали поранення
24 сiчня, 03:00
Пацієнтка підозрюваного лікаря декілька місяців жила із хірургічної серветкою в тілі
У Дніпрі оголошено підозру хірургу-онкологу, який залишив серветку в тілі пацієнтки
29 сiчня, 19:34
Кияни масово скаржаться на нечищені тротуари
Хто має прибирати двори від снігу? Кличко перевів стрілки на Зеленського
19 сiчня, 13:21
Рятувальники столиці продовжують забезпечувати роботу мобільних пунктів надання допомоги, розгорнутих ДСНС для підтримки мешканців Києва в умовах нестабільного енергопостачання
За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніша
23 сiчня, 08:43
Складною залишається ситуація в окремих будинках Деснянського району, де систему теплопостачання доводиться запускати вже втретє
У Києві тимчасово обмежено гаряче водопостачання: причина
27 сiчня, 16:39
Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
30 сiчня, 13:35
Кожен вагон може вмістити та обігріти до 50 людей одночасно
Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити
5 лютого, 09:24
Пошкоджене вікно у квартирі, де ставля вибух. Київ, 13 лютого 2026 року
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
13 лютого, 09:10

Новини

Масові травмування киян через ожеледицю: дев'ять посадовців столиці отримали підозри
Масові травмування киян через ожеледицю: дев'ять посадовців столиці отримали підозри
Маршрути школярів під контролем: у застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова функція
Маршрути школярів під контролем: у застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова функція
Сніговий колапс у Києві: місто другий день стоїть у заторах
Сніговий колапс у Києві: місто другий день стоїть у заторах
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
Рік в'язниці за знущання з матері: у Києві суд виніс вирок домашній кривдниці
Рік в'язниці за знущання з матері: у Києві суд виніс вирок домашній кривдниці
У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)
У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua