Масові травмування киян через ожеледицю: дев'ять посадовців столиці отримали підозри

ДТП У Києві, яке сталося через ожеледицю та неякісно почищені дороги

Причиною масового травматизму слідство називає неналежну обробку вулиць реагентами

Понад шість тисяч травмованих та мільйонні збитки: столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб. Посадовців звинувачують у службовій недбалості через нечищені дороги та тротуари, що перетворили місто на суцільну ковзанку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Статистика травматизму

Цифри вражають: протягом грудня 2025 року – лютого 2026 через ожеледицю до медиків звернулися 6 169 людей, серед яких 321 дитина. Госпіталізація знадобилася кожному п’ятому – у стаціонарах опинилися 1 155 дорослих та 66 дітей.

Найгучніші випадки травмувань по районах

Органи прокуратури нададуть оцінку бездіяльності комунальників у кожному куточку столиці:

Солом’янський район : найрезонансніший випадок – перелом одного з хребців хребта у чоловіка біля зупинки. Потерпілий вимагає 500 тис. грн компенсації.

: найрезонансніший випадок – перелом одного з хребців хребта у чоловіка біля зупинки. Потерпілий вимагає 500 тис. грн компенсації. Святошинський район : пенсіонерка послизнулася біля бювету – складна операція на плечі коштувала їй 240 тис. грн.

: пенсіонерка послизнулася біля бювету – складна операція на плечі коштувала їй 240 тис. грн. Голосіївський та Дніпровський : через «дзеркало» на дорогах машини заносило у стовпи та огорожі. Лише в одному ДТП збитки сягнули 1 млн грн.

: через «дзеркало» на дорогах машини заносило у стовпи та огорожі. Лише в одному ДТП збитки сягнули 1 млн грн. Печерськ та Поділ : десятки мешканців отримали складні переломи ніг та гомілок. Витрати на лікування у більшості випадків перевищували 50 тис. грн.

: десятки мешканців отримали складні переломи ніг та гомілок. Витрати на лікування у більшості випадків перевищували 50 тис. грн. Дарницький та Деснянський: люди травмувалися навіть під час виходу з маршруток та у підземних переходах. Серед постраждалих – дитина з переломом ключиці.

ДТП У Києві, яке сталося через ожеледицю фото: Київська міська ппрокуратура

Жінка, яка травмувалася під час падіння на необробленій від ожеледиці вулиці фото: Київська міська прокуратура

Хто під слідством?

Причиною масового травматизму слідство називає неналежну обробку вулиць реагентами. Підозри за статтею про службову недбалість отримали керівники Шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) майже всіх районів: Голосіївського, Деснянського, Дарницького, Солом’янського, Печерського, Дніпровського та Подільського.

Також підозру отримали директор КП «Київводфонд» та в.о. керівника Керуючої компанії Шевченківського району. Максимальне покарання, яке їм загрожує – позбавлення волі на строк до п'яти років.

Підозри за статтею про службову недбалість отримали дев'ять посадовців Києва фото: Київська міська прокуратура

Працівники СБУ вручають підозру за статтею про службову недбалість через через нечищені дороги та тротуари фото: Київська міська прокуратура

У січні «Главком» писав, що майже 200 жителів столиці щодня звертаються до травмпунктів. За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, близько 180 мешканців Києва щодня звертаються до травмпунктів. У відомстві зазначили, що приблизно 20% із них госпіталізують, зокрема через складні переломи або поєднані травми. Найчастіше лікарі фіксують переломи кінцівок, вивихи суглобів, ушкодження зв’язок та забої.