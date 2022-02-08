Вінницька область готується до ювілею. Як святкуватимуть

Цьогоріч Вінниччина святкуватиме 90-річчя

8 лютого заступник голови обласної Ради Ігор Івасюк провів засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення 90-річчя утворення Вінницької області, повідомляє пресслужба облради.

На засіданні розглянули план святкових заходів до 90-річчя області та внесли до нього низку уточнень та пропозицій. Так, кілька територіальних громад області виявили бажання активно долучитися до святкування та провести на своїх територіях фестиваль сучасного мистецтва, кінного мистецтва, гастрономічний, етнічний та яблучний фестивалі. Таким чином перелік урочистих заходів на теренах області розширено.

Ігор Івасюк також повідомив, що 22 лютого відбудеться презентація книжки «Визначні пам`ятки Вінниччини», зустріч із членами редакційної колегії та авторами видання. Крім того, буде презентовано й пам`ятний значок, присвячений ювілею області.

«Деякі корективи в плані відзначення ювілею Вінницької області потребують внесення змін у відповідний розділ Програми розвитку місцевого самоврядування «Успішні сильні громади», – сказав, підсумовуючи результати засідання організаційного комітету, Ігор Івасюк. – Тому ми сьогодні сформували пропозиції та вносимо їх на розгляд постійних комісій, а потім – на чергову сесію обласної Ради».

Вінницьку область було утворено 27 лютого 1932 року. 29 жовтня чергова сесія обласної Ради ухвалила рішення про оголошення 2022 року роком Вінницької області, що дасть можливість кожній громаді організувати свої заходи в межах великого проєкту відзначення ювілею.

До слова, за даними Головного управління статистики за 2021 рік, Вінниччина посідає перше місце в Україні за обсягом виробництва сільськогосподарської продукції.

Серед регіонів України Вінниччина перша за обсягом виробництва м’яса, друга за обсягом виробництва молока, п’ята – за обсягом виробництва яєць.

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