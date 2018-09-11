Вінницька облрада планує віддати «Савой» державі



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У готелі завершуються ремонтні роботи

У Вінницькій обласній раді підготували проект рішення Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до державної власності.

Мова йде про будівлю колишнього готелю «Савой», яка розташовується в центрі Вінниці і є пам’яткою архітектури місцевого значення. Відповідний проект рішення підготували враховуючи клопотання Державної судової адміністрації України.

«…1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у державну власність будівлю готелю «Савой», що є пам’яткою архітектури місцевого значення, охоронний номер З-Вн, розташованою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 48/Оводова (Козицького), буд. 34, загальною площею 2689,0 м2, первісною вартістю 770352,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн., та перебуває на балансі управління спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області…», - зазначено в документі.

Як відомо будівлю «Савою» облрада у 2010 році надала в довгострокову оренду Вінницькому апеляційному адміністративному суду. Там ВААС завершує ремонт, який триває з 2013 року. Цієї осені судді планують переїхати в центр міста з адміністративної будівлі, що на Брацлавській. В «Савой» закупили меблі та обладнаннядля облаштування пропускної системи контролю.

Джерело: vinnitsa.info