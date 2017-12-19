Вінницька поліція придбає три автомобілі за два мільйони гривень

Аукціон з визначення постачальника автівок вінницьким поліцейським оголосять 26 лютого

Лише на початку лютого ГУ національної поліції у Вінницькій області передали 10 автомобілів «Рено Дастер», а вже за декілька днів оголосили закупівлю на придбання ще трьох іномарок для потреб поліції. Відповідний тендер з’явився на сайті публічних закупівель минулого тижня. Головне управління національної поліції



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Аукціон з визначення постачальника автівок вінницьким поліцейським оголосять 26 лютого

Лише на початку лютого ГУ національної поліції у Вінницькій області передали 10 автомобілів «Рено Дастер», а вже за декілька днів оголосили закупівлю на придбання ще трьох іномарок для потреб поліції.

Відповідний тендер з’явився на сайті публічних закупівель минулого тижня. Головне управління національної поліції у Вінницькій області за 2,2 мільйона придбає три легкові автівки: Ford Focus або еквівалент (2 шт.) та один автомобіль Ford Tourneo Custom, пише Вежа.

У тендерній документації зазначено технічні характеристики, серед яких те, що автомобілі мають бути лише новими – 2017 або 2018 року випуску – та мати відповідне маркування. Також необхідно вказати країну-виробника, адже не будуть прийматись пропозиції на товар, який виготовлений в країнах, до яких застосовуються санкції (персональні, спеціальні, економічні та інших обмежувальні заходи).

Ford Focus або еквівалент повинен мати синій або білий колір кузова, бути без пробігу, з механічною коробкою передач та бути обладнаним антиблокувальною системою гальм, програмою екстренного гальмування, подушками безпеки, пасивною протиугінною системою тощо. Також має бути кондиціонер, бортовий комп’ютер, відділення для речей з освітленням, радіо та шкіряне оздоблення керма.

Ford Tourneo Custom або еквівалент потрібен кольору «сірий металік». Також має бути без пробігу, мати систему безпеки, аналогічну Ford Focus, бути обладнаним кондиціонером, системою обігріву салону, функцію «проведи мене додому» (затримка вимкнення фар), електрообігрів скла, підтримку попереку на сидіннях водія та пасажира, датчики дощу та світла, круїз-контроль з обмеженням швидкості тощо.

Наразі ще приймають тендерні пропозиції. Аукціон з визначення постачальника автівок вінницьким поліцейським оголосять 26 лютого.

Нагадаємо, що на початку лютого вінницькі дільничні отримали десять позашляховиків за чотири мільйони гривень.