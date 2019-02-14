Вінницькі школярі малювали графіті на будинку, а машина знову пошкодила газон на Космонавтів



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Сітуативний центр повідомляє

13 лютого працівники Муніципальної зафіксували два випадки порушення правил благоустрою. На проспекті Космонавтів водій пошкодив газон, а на вулиці Стеценка школярі малювали графіті на житловому будинку.

«13 лютого склaдено протокол зa ст. 152 КУпAП зa фaктом прaвопорушення, яке стaлось 12.02.19 р. о 15:17 год нa проспекті Космонaвтів. Громaдянин, керуючи aвтомобілем «Mersedes», здійснив виїзд нa зелену зону, знaчно пошкодивши її.

Прaвопорушення оперaтивно виявлено зaвдяки кaмерaм відеоспостереження Ситуaційного центру», - повідомляє Муніципaльнa поліція.

13 лютого під час контролю за станом благоустрою міста інспектор Муніципальної поліції виявив двох школярів 14 років, які малювали графіті на фасаді будинку по вулиці Стеценка.

Із підлітками провели виховну бесіду, їх частково ознайомили із правилами благоустрою міста Вінниці.

Юнаки провину визнали та намагалися очистити стіну від напису.

Джерело: vinnitsa.info