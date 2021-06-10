Вінницький «Голос» залишає половина партійців

Члени осередку виступили проти «процесів, які нині відбуваються в партії «Голос»

Частина членів партії «Голос» у вінницькому осередку заявила, що виходить із політсили. Про це йдеться у заяві, поширеній на Facebook осередку.

Спільну заяву про вихід підписали 15 членів партії. В ній вони виступили проти «процесів, які нині відбуваються в партії «Голос»: узурпації влади з боку керівництва, кулуарних перемовин з Офісом президента, виключення Сергія Притули з політради.

Вони заявили про рейдерство партії та підтримку кон'юктурних політичних рішень.

«Тож ми, команда Вінницької обласної територіальної організації, змушені одноголосно заявити про вихід з політичної партії «Голос», – йдеться у заяві.

У керівництві партії заявили, що наразі заяви надійшли від 15 людей з осередку. Там додали, що Вінницька територіальна організація партії нараховує 29 членів.

Напередодні осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції спільно приймуть рішення про своє подальше перебування.

Бобровська заявила, що йдеться про таких депутатів: Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

Наразі в Раді є 20 нардепів «Голосу».

Тим часом у Херсонській організації «Голосу» повідомили про вихід з партії 15 осіб. Активістка Марина Войтенко констатувала, що «за останні пів року в нашій партії стався різкий відхід від задекларованих цінностей, а нове керівництво партії не хоче чути голос своїх осередків».

Вона також поскаржилася на кулуарність і кон’юнктурність рішень в партії та «нездорову реакцію керівника «Голосу» на критику».

Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос».

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».