Вінницький суд переніс оголошення вироку місцевому злочинцю за вбивство дружини, матері і малолітніх дітей

На суді, 2 січня, коли йому обирали запобіжний захід, чоловік вдавав з себе, то хворого, то психічно не здорового

Підозрюваним у вбивстві є «глава родини» – Анатолій Малець

Сьогодні, 19 лютого, у Вінницькому міському суді мали винести вирок по резонансній справі жорстокого вбивства двох жінок і двох маленьких дітей у квартирі в Академічному.

Про це пише Вінниця.info.

Сьогодні, як і більше двох років тому, обвинуваченому Анатолію Мальцю викликали «швидку», йому було зле. А мама Наді та бабуся малюків, яких молотком відправили «на той світ», перед судом змогла сказати лише два слова: «вимагаю довічного»…

Вінницький міський суд не оголосив сьогодні вирок. На коли перенесли засідання, пресслужба суду обіцяла повідомити на офіційному сайті.

Звістка про жорстоку розправу над двома жінками і малими дітьми напередодні 2019 року сколихнула всю Вінницю і Україну. Тоді навіть досвідчені слідчі і медики, які приїхали на виклик, були шоковані побаченим – по всій квартирі кров, вбиті 68-річна і 30-річна жінки, 7-річний хлопчик і 3-річна дівчинка з важкими травмами.

«Не було жодного місця, де не було людської крові. На першому поверсі виявлено труп Малець Надії (дружини), на другому поверсі – труп Малець Валентини (матері) та Малець Дениса (сина). Дівчинку на момент огляду місця події було госпіталізовано до Вінницької обласної лікарні, де вона померла…», – розповідала в суді слідча.

Підозрюваним у вбивстві є «глава родини» – Анатолій Малець. Він сам показав правоохоронцям, куди викинув молоток, яким вбив свою матір, колишню дружину та двох дітей.

На суді, 2 січня, коли йому обирали запобіжний захід, чоловік вдавав з себе, то хворого, то психічно не здорового.

«Не світіть на мене, не фотографуйте, я не розумію, що відбувається… Я нічого не пам’ятаю. Я до кінця не розумію, що і як», – говорив в залі судового засідання підозрюваний Анатолій. Йому викликали медиків, які підтвердили, що Анатолій «здоровий, як бик».

Потім провели ДНК експертизу із знаряддя вбивства. На речових доказах виявлено ДНК підозрюваного Анатолія Мальца, вбитих жінок і вбитих дітей.

«Кажуть, що він не міг це зробити, це не він. Хочу заявити – ми новорічну ніч провели разом з ним. 1-го числа, коли він почав трохи говорити, ми знайшли одяг, в якому він скоїв це вбивство. Він викинув його в смітник. Нам пощастило, що 31-го числа машина не вивезла сміття і нам прийшлось розібрати цю машину. Знайшли молоток, яким він вбивав, де були сліди. Проведено ДНК-експертизу. Там є ДНК його і вбитих жінок, і дітей. Це говорить що він причетний до скоєння вбивства», – казав у коментарі начальник кримінальної поліції.

4 квітня 2019 року Вінницький міський суд відправив Анатолія Мальця до медичного закладу для проведення стаціонарної комплексної судово-психолого-психіатричної експертизи. Потім стало відомо, що його визнали осудним.

У липні 2019 року підозрюваний у масовому вбивстві Анатолій Малець заявив клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних. В свою чергу, його захисник подав клопотання про розгляд даної справи в закритому судовому засіданні, пояснивши це тим, що в судовому засіданні можуть бути розголошенні відомості про особисте та сімейне життя обвинуваченого чи обставини, які принижують його гідність.