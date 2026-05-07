Вінницька міськрада замовила телефон за $2 тис. Відповідальна за закупівлю тепер ховається від журналістів

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Вінницька міськрада не назвала модель смартфона, який оплатять із бюджету
Мерія фактично засекретила інформацію про марку та модель телефона

Виконавчий комітет Вінницької міської ради придбав мобільний телефон вартістю 79,7 тис. грн. При цьому публічно відмовився розкривати детальну інформацію про гаджет, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Договір на поставку гаджета мерія уклала з ФОП Щерба Б. І. Підрядник має доставити телефон до кінця 2026 року.

Інформацію про закупівлю міськрада оприлюднила 4 травня
дані: ProZorro

Втім, у тендерній документації відсутня чи не головна деталь – марка та модель мобільного телефону, за який із бюджету готові заплатити майже 80 тис. грн.

Характеристика смартфона відсутня у документації
дані: ProZorro

«Главком» спробував з’ясувати, який саме пристрій купує міська рада та для яких цілей, однак отримати відповідь виявилося непросто.

У мерії Вінниці телефоном редакції повідомили, що відповідальна за закупівлю особа «відсутня на робочому місці», а інші працівники такою інформацією не володіють. Для отримання деталей журналістам запропонували надіслати офіційний інформаційний запит.

Не менш загадковою виявилася й позиція постачальника. У відповідь на запитання журналістів ФОП заявив, що коментувати закупівлю не уповноважений.

«З питань публічної закупівлі рекомендую звертатись безпосередньо до замовника в порядку, передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі» та Законом України «Про доступ до публічної інформації», – зазначив постачальник. Він також додав, що саме замовник є розпорядником інформації щодо технічних вимог та прийнятих рішень, а тому «не уповноважений здійснювати офіційне інформування чи надавати коментарі поза межами договору та встановлених процедур».

Додамо, що орієнтовно від $1,5 тис. до $2 тис. продаються флагманські смартфони преміумкласу. Зокрема, за таку суму можна придбати топові моделі на кшталт Apple iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Fold7 або Google Pixel 10 Pro.

Раніше «Главком» писав, що Теплицька селищна рада Вінницької області провела тендер на закупівлю трьох мобільних телефонів загальною вартістю 148,5 тис. грн. Йдеться про флагманську модель 2024 року – Samsung Galaxy S24 Ultra. Це один із найдорожчих смартфонів на ринку, оснащений потужним процесором, професійною камерою та інтелектуальними функціями AI. Ціна за одиницю в межах цього тендеру складає 49,5 тис. грн.

Теплицька селищна рада прокоментувала доцільність придбання дорогої техніки під час воєнного стану. У раді пояснили, що смартфони призначені не для посадовців, а для потреб фронту.

