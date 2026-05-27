Вінницький блогер отримав три роки тюрми за образи військовослужбовця та шахрайство

Наталія Порощук
Олександр Шавлюк на лаві підсудних у 2025 році
фото: «Суспільне»
Суд зазначив, що підозрюваний чинив протиправні дії для формування у суспільства негативного ставлення до військовослужбовців в особливий період

Суд засудив вінницького блогера до трьох років ув’язнення у справі про перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також шахрайство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький міський суд.

Йдеться про блогера з Вінниці Олександра Шавлюка.

«Сторона обвинувачення зазначала, що обвинувачений, будучи засновником і керівником інформаційного агентства, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних сил поширював інформацію, яка мала на меті дискредитацію мобілізаційних заходів, які зокрема проводили ТЦК та СП, а також персоніфіковані образи честі і гідності військовослужбовців ТЦК та СП, у зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків», – йдеться у повідомленні.

Суд зазначив, що підозрюваний чинив протиправні дії для формування у суспільства негативного ставлення до військовослужбовців в особливий період. Крім того, він оголошував в мережі Інтернет на своїх каналах збори для допомоги ЗСУ, проте кошти використовував за власними потребами.

Впродовж усього судового розгляду кримінального провадження обвинувачений заперечував факт вчинення ним будь-якого караного діяння, від надання показань відмовився. Сторона захисту оспорювала проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, зазначаючи, що кримінальне провадження – це політичне переслідування обвинуваченого.

Під час розгляду справи судом були досліджені письмові докази та відеодокази, допитані потерпілі, свідки, а також експерт, який проводив лінгвістичну експертизу. Суд вважає, що винуватість обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК, під час судового розгляду доведена не була.

Водночас у ході судового розгляду було встановлено факт виготовлення та поширення обвинуваченим матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, його близьким родичам чи членам сім’ї. Саме тому, на переконання суду, діяння обвинуваченого за наведеними вище фактами слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 435-1 КК України.

  • ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років).
  • ч. 1 ст. 190 КК України –  заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) (карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк).
  • ч. 2 ст. 190 КК України –  шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому (карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років).
  • ч. 2 ст. 435-1 КК України –  виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї (карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк).

За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочинів, передбачених  ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 435-1 КК України та призначив йому остаточне покарання у виді трьох років позбавлення волі.

