Телефон без застосунків. OpenAI оголосила про розробку нового покоління смартфонів

OpenAI створює смартфон, де все робитимуть ШІ-агенти

Замість звичайних програм працюватимуть ШІ-агенти, які виконуватимуть завдання без прямого запуску додатків

OpenAI розпочала розробку власного смартфона, який працюватиме на основі штучного інтелекту без традиційних застосунків. Про це повідомляє «Главком».

Проєкт передбачає створення пристрою, у якому всі функції виконуватимуться через ШІ-агента. Він взаємодіятиме із сервісами без прямого запуску програм, виконуючи завдання користувача у фоновому режимі.

До розробки залучені технологічні партнери, зокрема MediaTek і Qualcomm, які працюють над процесорами. Luxshare виступає ключовим партнером із системного дизайну та виробництва.

Концепція смартфона передбачає повний контроль компанії над апаратною та програмною частинами. Це дозволить інтегрувати штучний інтелект на рівні системи та обробляти дані користувача в реальному часі.

Обчислення планують розподіляти між самим пристроєм і хмарою. Базові функції виконуватимуться локально з урахуванням енергоспоживання, тоді як складні запити передаватимуться до хмарних сервісів.

OpenAI розглядає цей проєкт як можливість створити власну екосистему, яка поєднуватиме пристрій, підписки та інструменти для сторонніх розробників.

За попередніми оцінками, масове виробництво смартфона може розпочатися у 2028 році. Ключові технічні характеристики планують визначити до кінця 2026 року або на початку 2027-го.

Нагадаємо, що компанія OpenAI представила оновлений генератор зображень ChatGPT Images 2.0, який отримав можливість працювати з інформацією з інтернету та аналізувати завантажені файли.

Оновлення базується на новій моделі GPT Image 2, яка дозволяє системі не лише генерувати зображення, а й створювати візуальні пояснення на основі отриманих даних. Генератор також здатен аналізувати структуру зображень і використовувати цю інформацію під час створення нових візуальних матеріалів.