Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Телефон без застосунків. OpenAI оголосила про розробку нового покоління смартфонів

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
OpenAI створює смартфон, де все робитимуть ШІ-агенти
фото: OpenAI

Замість звичайних програм працюватимуть ШІ-агенти, які виконуватимуть завдання без прямого запуску додатків

OpenAI розпочала розробку власного смартфона, який працюватиме на основі штучного інтелекту без традиційних застосунків. Про це повідомляє «Главком».

Телефон без застосунків. OpenAI оголосила про розробку нового покоління смартфонів фото 1
фото: @mingchikuo

Проєкт передбачає створення пристрою, у якому всі функції виконуватимуться через ШІ-агента. Він взаємодіятиме із сервісами без прямого запуску програм, виконуючи завдання користувача у фоновому режимі.

До розробки залучені технологічні партнери, зокрема MediaTek і Qualcomm, які працюють над процесорами. Luxshare виступає ключовим партнером із системного дизайну та виробництва.

Концепція смартфона передбачає повний контроль компанії над апаратною та програмною частинами. Це дозволить інтегрувати штучний інтелект на рівні системи та обробляти дані користувача в реальному часі.

Обчислення планують розподіляти між самим пристроєм і хмарою. Базові функції виконуватимуться локально з урахуванням енергоспоживання, тоді як складні запити передаватимуться до хмарних сервісів.

Телефон без застосунків. OpenAI оголосила про розробку нового покоління смартфонів фото 2
фото: @mingchikuo

OpenAI розглядає цей проєкт як можливість створити власну екосистему, яка поєднуватиме пристрій, підписки та інструменти для сторонніх розробників.

За попередніми оцінками, масове виробництво смартфона може розпочатися у 2028 році. Ключові технічні характеристики планують визначити до кінця 2026 року або на початку 2027-го.

Нагадаємо, що компанія OpenAI представила оновлений генератор зображень ChatGPT Images 2.0, який отримав можливість працювати з інформацією з інтернету та аналізувати завантажені файли.

Оновлення базується на новій моделі GPT Image 2, яка дозволяє системі не лише генерувати зображення, а й створювати візуальні пояснення на основі отриманих даних. Генератор також здатен аналізувати структуру зображень і використовувати цю інформацію під час створення нових візуальних матеріалів.

Теги: телефон технології штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua