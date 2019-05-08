Військова частина Національної гвардії у Вінниці відзначає 52-гу річницю з дня створення



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Сьогодні, 8 травня, в м. Вінниця відбулись урочисті заходи з нагоди 52-ї річниці від дня створення військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

До участі у заході долучились голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, начальник відділу департаменту правової політики Вінницької міської ради Максим Кириленко, заступник начальника Західного територіального управління з громадської безпеки полковник Роман Мушак, командувач військової частини 3008 Володимир Джула, Керуючий Вінницько-Барською Єпархією Митрополит Вінницький та Брацлавський Симеон, військовий капелан військової частини протоієрей Михаїл Бабій, офіцери, прапорщики, сержанти, солдати, гості та ветерани військової частини.

Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій у вітальному слові зазначив, що п’ятдесят два роки – це значний термін, але традиції військової частини сьогодні примножуються. Відтак, молоде покоління солдатів і офіцерів гідно продовжує славетні бойові традиції своїх дідів і батьків.

«П’ять останніх років потрясінь і втрат торкнулися кожного з нас. Ніхто, окрім нас, не буде захищати і розвивати нашу державу. Наше спільне завдання – і військових формувань, і органів місцевого самоврядування та виконавчої влади – забезпечити безпеку громадян, створити всі необхідні умови, аби держава розвивалася та процвітала», – наголосив Валерій Коровій.

Голова обласної державної адміністрації підкреслив, що Національна гвардія сьогодні – це оплот суверенітету держави: «Гвардійці військової частини 3008 роблять все необхідне задля відстоювання незалежності, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Слава Національній Гвардії України і Слава Україні!», — зазначив Валерій Коровій.

Керівник регіону подякував військовослужбовцям за вірність присязі, українському народові, високий професіоналізм та військову доблесть. Побажав мирного неба, міцного здоров’я, добробуту в родинах та непохитної віри в щасливе майбутнє України. Кращих військовослужбовців нагороджено Почесними грамотами обласної державної адміністрації.

Пам’ять загиблих героїв-військовослужбовців військової частини вшанували хвилиною мовчання.

Увазі гостей свята було представлено показовий виступ військового оркестру В/Ч 3008 та показовий виступ військовослужбовців військової частини – «Пересування підрозділу оперативного призначення на полі бою»