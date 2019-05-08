Військова частина Національної гвардії у Вінниці відзначає 52-гу річницю з дня створення
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Розсилка
Сьогодні, 8 травня, в м. Вінниця відбулись урочисті заходи з нагоди 52-ї річниці від дня створення військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.
До участі у заході долучились голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, начальник відділу департаменту правової політики Вінницької міської ради Максим Кириленко, заступник начальника Західного територіального управління з громадської безпеки полковник Роман Мушак, командувач військової частини 3008 Володимир Джула, Керуючий Вінницько-Барською Єпархією Митрополит Вінницький та Брацлавський Симеон, військовий капелан військової частини протоієрей Михаїл Бабій, офіцери, прапорщики, сержанти, солдати, гості та ветерани військової частини.
Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій у вітальному слові зазначив, що п’ятдесят два роки – це значний термін, але традиції військової частини сьогодні примножуються. Відтак, молоде покоління солдатів і офіцерів гідно продовжує славетні бойові традиції своїх дідів і батьків.
«П’ять останніх років потрясінь і втрат торкнулися кожного з нас. Ніхто, окрім нас, не буде захищати і розвивати нашу державу. Наше спільне завдання – і військових формувань, і органів місцевого самоврядування та виконавчої влади – забезпечити безпеку громадян, створити всі необхідні умови, аби держава розвивалася та процвітала», – наголосив Валерій Коровій.
Голова обласної державної адміністрації підкреслив, що Національна гвардія сьогодні – це оплот суверенітету держави: «Гвардійці військової частини 3008 роблять все необхідне задля відстоювання незалежності, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Слава Національній Гвардії України і Слава Україні!», — зазначив Валерій Коровій.
Керівник регіону подякував військовослужбовцям за вірність присязі, українському народові, високий професіоналізм та військову доблесть. Побажав мирного неба, міцного здоров’я, добробуту в родинах та непохитної віри в щасливе майбутнє України. Кращих військовослужбовців нагороджено Почесними грамотами обласної державної адміністрації.
Пам’ять загиблих героїв-військовослужбовців військової частини вшанували хвилиною мовчання.
Увазі гостей свята було представлено показовий виступ військового оркестру В/Ч 3008 та показовий виступ військовослужбовців військової частини – «Пересування підрозділу оперативного призначення на полі бою»
Військова частина була сформована 9 Травня 1967 року Наказом Міністра охорони громадського порядку на базі четвертого та п'ятого дивізіонів 65 окремого загону та четвертого дивізіону 66 окремого загону Міністерства охорони громадського порядку УРСР. Наступного року це формування було перейменовано у 481 конвойний полк Внутрішніх Військ. Першим командиром частини став полковник Петро Михайлов. Наказом Міністра Внутрішніх справ 19 березня 1993 на базі полку була створена окрема бригада внутрішніх військ військова частина 3008, в 2015 році її перейменовано в військову частину Національної гвардії України.
З першого дня свого формування військова частина виконує завдання з конвоювання заарештованих, засуджених, охорони підсудних в судових процесах, надає допомогу поліції в охороні громадського порядку, виконує завдання в східних регіонах нашої держави під час проведення ООС, з перших днів здійснює боротьбу з незаконними збройними формуваннями.