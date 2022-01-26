Військові Вінниччини стали донорами понад 20 л крові

Серед донорів були як початківці, так і військовослужбовці з великим донорським досвідом

Військовослужбовці однієї із частин логістики на Вінниччині здали понад 20 л крові для Вінницького обласного центру служби крові. Як повідомляє «АрміяInform», одну з військових частин забезпечення боєзапасом Сил логістики Збройних Сил України вкотре відвідали представники Вінницького обласного центру служби крові. До здачі крові залучилося півсотні військовослужбовців.

Військові вже не вперше стають донорами

Після проходження необхідної реєстрації та огляду, солдати, сержанти та офіцери здали по 450 мл крові, стандартну норму здачі крові. Загалом вони віддали понад 20 л крові.

Серед донорів були як початківці, так і військовослужбовці з великим донорським досвідом.

«Приємно бути частиною великої доброї справи для всіх, хто опинився у скрутному становищі й самостійно впоратися з ним не може», – розповів підполковник Артур Треско, який здає кров вже не в перше. – Від імені командування частини висловлюю щиру вдячність кожному, хто відгукнувся і вирішив долучитись до цієї благородної справи».

У Вінницькому обласному центрі служби крові зазначають, що подібні донорські ініціативи дозволяють створити запаси, на основі яких можна отримати не тільки окремі компоненти крові, але й препарати, виготовлені на її основі.

До слова, в Україні почесні донори мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Зараз така надбавка становить 229,4 гривні на місяць. Цю суму повинні додавати до основних виплат пенсіонера.

Нагадаємо, у мобільному додатку «Дія» з’явиться нова послуга – надання згоди на посмертне донорство. Над її впровадженням вже працюють Міністерство охорони здоров’я спільно та Міністерством цифрової трансформації працює.