Юні вінницькі журналісти перемогли на міжнародному конкурсі завдяки унікальному кліпу

Вихованців вінницького Центру медіаграмотності відзначили у номінації «Кращий телерепортаж»

Творчість вихованців «Центр Медіаграмотності #zliva» Вінницької обласної станції юннатів високо оцінили на Міжнародному конкурсі шкільних медіа. Він пройшов за підтримки Держкомтелерадіо України і Національної Академії педагогічних наук. Вінничанам присудили перемогу у номінації «кращий телерепортаж». «В



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вихованців вінницького Центру медіаграмотності відзначили у номінації «Кращий телерепортаж»

Творчість вихованців «Центр Медіаграмотності #zliva» Вінницької обласної станції юннатів високо оцінили на Міжнародному конкурсі шкільних медіа. Він пройшов за підтримки Держкомтелерадіо України і Національної Академії педагогічних наук. Вінничанам присудили перемогу у номінації «кращий телерепортаж».

«В «Центрі Медіаграмотності #zliva» діти займаються виробництвом медіапродукції. Робимо телевізійні сюжети, створюємо соціальну рекламу, виготовляємо навіть мультфільми. При цьому учні ефективно використовують ґаджети і відеокамери. Тобто, вони є не лише користувачами медіаресурсу, але і його ефективними творцями», – каже керівник гуртка.

«Центр Медіаграмотності #zliva» Тетяна Драгомирецька. 21-й Міжнародний конкурс шкільних медіа цього року відбувся у Миколаєві. Загалом було подано понад двох тисяч робіт. Окрім представників України, за призи боролися учнівські ЗМІ з Греції і Туреччини. «Центр Медіаграмотності #zliva» було представлено вперше. Його вихованці подали на розгляд журі дюжину власних телевізійних сюжетів різного спрямування: соціального (приміром, медіа-акцію щодо підтримки дітей із синдромом Дауна), відеооглядів фестивалів (наприклад, фесту актуальної анімації у Києві) тощо. 130 кращих учасників номінували на нагороди. Серед них виявилися і юні вінницькі тележурналісти.

«Для презентації своєї команди ми зняли кліп на основі самотужки створеного медіа-репу. У його тексті йдеться про те, що все заполонили ґаджети, а ось у нашому центрі діти вчаться ефективно їх використовувати», – інформує Тетяна Драгомирецька.

Церемонія нагородження лауреатів нагадувала вшанування володарів Оскарів. Тобто, до відкриття ведучим конвертів ніхто не знав імена переможців у номінаціях.

«Наша перемога стала певним шоком. Ми сильно цьому зраділи. Для мене цей успіх є важливим, адже в майбутньому прагну стати журналістом, телеведучою», – каже 13-річна вихованка «Центру Медіаграмотності #zliva» Ірина Кулієва.

«Я можу знімати відео, володію програмами для його монтування. Також вмію говорити на камеру і писати сценарії. В гуртку «Центр Медіаграмотності #zliva» на базі Вінницької станції юннатів займається близько 20 дітей різного віку. В одній групі – учні 6 – 9 років, в іншій – 10 – 13 років. – Відвідуємо заняття із великим задоволенням. Займаємося не лише на станції юннатів, а й поза нею, на різних локаціях. Знімаємо сюжети по всій Вінниці та у поїздках по інших регіонах», – каже 13-річна Лада Іванічкіна.

«В майбутньому збираюся пов'язати своє життя з медіа. Не факт, що стану саме журналістом. Можливо, буду відеомонтажером, звукооператором чи оператором», - 13-річна Олександра Драгомирецька розповіла, що в Центрі Медіаграмотності вона має можливість займатися творчістю.

«Приміром, можу написати сценарій до кліпу та зняти його майже самотужки. Також розігрую і знімаю жартівливі сценки – скетчі. Для цього використовую кумедні ситуації з власного життя і додаю фантазії», – розповіла Олександра Драгомирецька.

Джерело: vlasno.info