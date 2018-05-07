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    Юні вінницькі журналісти перемогли на міжнародному конкурсі завдяки унікальному кліпу

    Вихованців вінницького Центру медіаграмотності відзначили у номінації «Кращий телерепортаж»
    Творчість вихованців «Центр Медіаграмотності #zliva» Вінницької обласної станції юннатів високо оцінили на Міжнародному конкурсі шкільних медіа. Він пройшов за підтримки Держкомтелерадіо України і Національної Академії педагогічних наук. Вінничанам присудили перемогу у номінації «кращий телерепортаж».   «В
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    Вихованців вінницького Центру медіаграмотності відзначили у номінації «Кращий телерепортаж»

    Творчість вихованців «Центр Медіаграмотності #zliva» Вінницької обласної станції юннатів високо оцінили на Міжнародному конкурсі шкільних медіа. Він пройшов за підтримки Держкомтелерадіо України і Національної Академії педагогічних наук. Вінничанам присудили перемогу у номінації «кращий телерепортаж».  

    «В «Центрі Медіаграмотності #zliva» діти займаються виробництвом медіапродукції. Робимо телевізійні сюжети, створюємо соціальну рекламу, виготовляємо навіть мультфільми. При цьому учні ефективно використовують ґаджети і відеокамери. Тобто, вони є не лише користувачами медіаресурсу, але і його ефективними творцями», – каже керівник гуртка.

    «Центр Медіаграмотності #zliva» Тетяна Драгомирецька. 21-й Міжнародний конкурс шкільних медіа цього року відбувся у Миколаєві. Загалом було подано понад двох тисяч робіт. Окрім представників України, за призи боролися учнівські ЗМІ з Греції і Туреччини. «Центр Медіаграмотності #zliva» було представлено вперше. Його вихованці подали на розгляд журі дюжину власних телевізійних сюжетів різного спрямування: соціального (приміром, медіа-акцію щодо підтримки дітей із синдромом Дауна), відеооглядів фестивалів (наприклад, фесту актуальної анімації у Києві) тощо. 130 кращих учасників номінували на нагороди. Серед них виявилися і юні вінницькі тележурналісти.

    «Для презентації своєї команди ми зняли кліп на основі самотужки створеного медіа-репу. У його тексті йдеться про те, що все заполонили ґаджети, а ось у нашому центрі діти вчаться ефективно їх використовувати», – інформує Тетяна Драгомирецька.

    Церемонія нагородження лауреатів нагадувала вшанування володарів Оскарів. Тобто, до відкриття ведучим конвертів ніхто не знав імена переможців у номінаціях.

    «Наша перемога стала певним шоком. Ми сильно цьому зраділи. Для мене цей успіх є важливим, адже в майбутньому прагну стати журналістом, телеведучою», – каже 13-річна вихованка «Центру Медіаграмотності #zliva» Ірина Кулієва.

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    Юні вінницькі журналісти перемогли на міжнародному конкурсі завдяки унікальному кліпу
    Юні вінницькі журналісти перемогли на міжнародному конкурсі завдяки унікальному кліпу
    Юні вінницькі журналісти перемогли на міжнародному конкурсі завдяки унікальному кліпу

    «Я можу знімати відео, володію програмами для його монтування. Також вмію говорити на камеру і писати сценарії. В гуртку «Центр Медіаграмотності #zliva» на базі Вінницької станції юннатів займається близько 20 дітей різного віку. В одній групі – учні 6 – 9 років, в іншій – 10 – 13 років. – Відвідуємо заняття із великим задоволенням. Займаємося не лише на станції юннатів, а й поза нею, на різних локаціях. Знімаємо сюжети по всій Вінниці та у поїздках по інших регіонах», – каже 13-річна Лада Іванічкіна.

    «В майбутньому збираюся пов'язати своє життя з медіа. Не факт, що стану саме журналістом. Можливо, буду відеомонтажером, звукооператором чи оператором», - 13-річна Олександра Драгомирецька розповіла, що в Центрі Медіаграмотності вона має можливість займатися творчістю.

    «Приміром, можу написати сценарій до кліпу та зняти його майже самотужки. Також розігрую і знімаю жартівливі сценки – скетчі. Для цього використовую кумедні ситуації з власного життя і додаю фантазії», – розповіла Олександра Драгомирецька.

    Джерело: vlasno.info

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