За диван на смітнику вінничанин заплатить штраф



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У місті заборонено викидати великогабаритні відходи на дворові смітники

Жителя вулиці Баженова у Вінниці оштрафували за викинутий на смітник диван. Старі меблі чоловік виніс до контейнерів у дворі, повідомляє Муніципальна варта. Це заборонено.

«…викидати великогабаритне сміття ні в якому разі не можна в сміттєві баки. Справа в тому, що ми укладаємо договори на вивезення лише побутових відходів, тобто тих, які з'являються після нашої життєдіяльності. А старі меблі та техніка відносяться до великогабаритних видів сміття, тому не можуть утилізуватися в звичайному сміттєвому баку», - йдеться у повідомленні варти.

За таке самочинство вінничанин отримав протокол про адміністративне порушення.

Джерело: i-vin.info