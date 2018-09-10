За крадіжку грошей з магазину поліцейські затримали жителя Вінницької області

Правопорушнику повідомлено про підозру за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження направлені до суду для прийняття рішення

Власниця магазину з села Мардарівка повідомила поліцейським, що невідома особа вночі викрала з магазину грошові кошти та тютюнові вироби на загальну суму 3580 гривень. Зловмисник проник до приміщення магазину, зірвавши металеву решітку та пошкодивши вікно.

Поліцейські детально опитали потерпілу, жителів розташованих поряд будинків, перевірили раніше судимих осіб та любителів «оковитої». Місцеві мешканці розповіли, що бачили підозрілого незнайомця, який ранком сідав в електропотяг до Одеси. Правоохоронці орієнтували на пошук колег з відділів поліції за маршрутом слідування потягу.

Як виявилося, 38-річний житель Вінницької області пішки та на попутному транспорті слідував додому. В селі Мардарівка, перебуваючи на залізничному вокзалі, чоловік побачив магазин, який вирішив обікрасти. Спочатку він вирвав металеву решітку, а потім за допомогою викрутки відкрив кватирку на вікні. З магазина зловмисник викрав тільки кошти та цигарки, які в подальшому продав випадковій жінці на вокзалі станції Роздільна.

«Саме там його затримали та доправили до Подільського відділу поліції для проведення слідчих дій. Раніше громадянин притягувався до кримінальної відповідальності, але на даний час судимість погашена. За дане правопорушення законом передбачене покарання у вигляді ув’язнення на строк від трьох до шести років»,- розповів начальник Подільського ВП Микола Піщанський.