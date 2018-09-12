Зарплату платив «у конверті»: на Вінниччині підприємець сплатить великий штраф



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Підприємець не оформив двох продавців

Один з підприємців Вінниччини, що займається торгівлею продовольчими товарами у Барському районі – у селах Верхівка, Супівка та Примощаниця, не оформив двох продавців. Зарплату платив «у конверті», заощаджуючи таким чином кошти.

Утім, сталося так, що прибутки ФОП незабаром суттєво зменшаться, оскільки йому доведеться сплатити чималий штраф. За двох неоформлених працівників – понад 223 тис. грн. Сума велика, тож у майбутньому цей торговець, певно, таки оформлюватиме найманих працівників, як того вимагає закон. Можливо, що це йому буде вигідніше.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook управління Держпраці у Вінницькій області.

Крім того, проти згаданого підприємця можуть порушити кримінальне провадження, оскільки його дії, як вважають у згаданому відомстві, підпадають під ст. 172 Кримінального кодексу України, тобто є грубим порушенням законодавства про працю. Матеріали щодо цього правопорушення вже передані до поліції.

Як стало відомо, ще трьох неоформлених працівників виявлено у продуктових крамницях у Могилеві-Подільському. Підприємців-правопорушників також чекають аналогічні штрафи.