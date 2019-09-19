Зеленський призначив вінницьким губернатором Скальського замість Коровія



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Владислав Скальський Фото: Газета «Місто»

Владиславу Скальському 43 роки, він був заступником мера Вінниці

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Коровія з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації і призначив на неї Владислава Скальського. Про це йдеться в указах №705 і №706 від 18 вересня, оприлюднених у четвер.

Коровій звільнений в зв'язку з завершенням терміну повноважень президента Петра Порошенка, який призначив його на цю посаду.

Новим головою обладміністрації Зеленський призначив Скальського - 43-річного заступника мера Вінниці.

До призначення заступником мера Вінниці в 2016 він працював директором комунального підприємства Вінницької міської ради «Інститут розвитку міст».

Нагадаємо, 27 лютого 2015 року Порошенко призначив вінницьким губернатором Коровія замість Анатолія Олійника.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський призначив Олександра Стадника на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Джерело: Українські новини