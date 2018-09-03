Жіночий волейбольний клуб з Вінниці готується дебютувати в чемпіонаті України



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Вінниця завжди славилася волейбольними традиціями і досягненнями. Гравців готують у обласній спеціалізованій ДЮСШ і міській спортшколі № 3

У суперлізі чемпіонату України грають чоловічі клуби ВК «Вінниця» і «Міцний горішок» та жіночий «Білозгар-Медуніверситет», у вищій лізі – чоловічий ВК «Вінниця-2» у першій – жіночий ВК «Вінниця». Тепер у нашому місті з’явився ще один волейбольний клуб майстрів. ВК «Вінер» незабаром дебютує в чемпіонаті України серед жінок (перша ліга).

Наразі він регулярно тренується у залі технолого-промисловому коледжу ВНАУ і неподалік від нього, на майданчику просто неба. Тренує «Вінер» молодий фахівець Олександр Прищепа.

– Наша команда була створена в 2016 році із гравців-аматорів Вінниці. З того часу клуб «Вінер» став віце-чемпіоном міста і бронзовим призером чемпіонату області, – каже Олександр Прищепа. – Тепер прагнемо увійти до фінальної четвірки команд першої ліги. Далі – побачимо.

В складі команди – переважно вихованки ДЮСШ нашої області. Є також спортсменки із Київської і Чернігівської областей. Студенток декілька, переважно всі працюючі. Найстаршому гравцю – 35 років. Це кандидат у майстри спорту, ліберо (екс-зв’язуюча) Альона Мокшак яка має досвід виступів на професійному рівні. А ось школярок у команді немає.

«Основного спонсора нам бракує. Будемо дуже вдячні, якщо нас підтримають представники місцевого бізнесу», – наголошує Олександр Прищепа.

Начальник ВК «Вінер» Анна Ільницька розповіла, що в її клубі зібрані дівчата, які «хворіють» волейболом.

«Майже у всіх є діти, робота. Але у вільний час дівчата приходять на тренування і займаються до пізнього вечора. Зараз у нас тривають збори, під час них тренуємося щоденно. А на вихідних – двічі на день», – розповідає Анна Ільницька.

Чемпіонат України з волейболу серед жінок у першій лізі стартує в грудні. Перший виїзний тур – у Луцьку. Всього заплановано три тури. Серед них один, березневий, у Вінниці, на базі педуніверситету.

Загалом у першій лізі грають 16 жіночих команд, розбитих на дві групи. ВК «Вінер» і ВК «Вінниця» гратимуть разом. Їм протистоятимуть колективи Івано-Франківська, Хмельницького, Тернополя тощо.

«В першій лізі всі команди досить сильні. Це добре, бо таким чином у нас є можливість прогресувати, покращувати свій рівень. Ми прагнемо своїми успіхами пропагувати жіночий волейбол на Вінниччині», – підкреслюють керівники ВК «Вінер».

Джерело: Vinbazar