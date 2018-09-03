На Вінниччині в ДТП травмовано трьох дітей



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Дорожньо-транспортні пригоди стались в смт Літин та Ямпільському районі. Травмовані учасники дорожнього руху – неповнолітні віком 9, 14 та 17 років. Поліцією відкриті кримінальні провадження, слідчі з’ясовують причини та обставини аварій

2 вересня близько 2 години ночі в смт Літин на вулиці Соборній водій автомобіля «ДЕО», 43-річний місцевий житель, допустив наїзд на двох пішоходів. Потерпілі, хлопці віком 17 та 20 років, переходили дорогу по пішохідному переході.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Травмовані доставлені до лікарні.

Цього ж дня у селі Гонорівка Ямпільського району сталась ще одна автопригода, у якій травмувались діти. За попередньою інформацією, 14-річний водій мопеда допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ». В результаті зіткнення до лікарні потрапив водій двоколісного транспортного засобу та його 9-річний пасажир.

Слідчими відділеннями поліції відкриті провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.