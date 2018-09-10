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    У Жмеринському районі сталося лобове зіткнення автомобілів

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    У Жмеринському районі сталося лобове зіткнення автомобілів

    Під час ДТП зіткнулися Ford Scorpio та «Волга»

    У Жмеринському районі сталась аварія за участі «Ford Scorpio» та «Волги». У результаті ДТП постраждав пасажир іномарки.

    Аварія сталась у селі Станіславчик Жмеринського району на вул. Котовського близько дев’ятої години вечора.

    55-річний житель Київської області, керуючи автомобілем «Ford Scorpio», виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з «Волгою».

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    У результаті аварії водії не постраждали, а на лікарняному ліжку опинився 26-річний пасажир іномарки. З переломом руки він госпіталізований до травматологічного відділення районної лікарні.

    Автомобілі переміщено на арештмайданчик.

    Нагадаємо, в Одесі сталася смертельна ДТП. У суботу ввечері на Фонтанській дорозі водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.  

    Джерело: Vinbazar

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