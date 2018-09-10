У Жмеринському районі сталося лобове зіткнення автомобілів
-
Розсилка
Під час ДТП зіткнулися Ford Scorpio та «Волга»
У Жмеринському районі сталась аварія за участі «Ford Scorpio» та «Волги». У результаті ДТП постраждав пасажир іномарки.
Аварія сталась у селі Станіславчик Жмеринського району на вул. Котовського близько дев’ятої години вечора.
55-річний житель Київської області, керуючи автомобілем «Ford Scorpio», виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з «Волгою».
У результаті аварії водії не постраждали, а на лікарняному ліжку опинився 26-річний пасажир іномарки. З переломом руки він госпіталізований до травматологічного відділення районної лікарні.
Автомобілі переміщено на арештмайданчик.
Нагадаємо, в Одесі сталася смертельна ДТП. У суботу ввечері на Фонтанській дорозі водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.
Джерело: Vinbazar