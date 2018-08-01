Зрізані дерева «довели» вінничанку до президента і прем’єра



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Кущі та деревця стали причиною сварки між сусідами Джерело: vlasno.info

Неодноразово насадження, які знаходяться на суміжній території домогосподарств, ставали причиною конфліктів між сусідами у місті Калинівка Вінницької області. Один з таких може закінчитись судом.

Мешканка Калинівки шукає справедливості. Як стверджує пані Валентина, сусід зрізав на території її садиби дерева, не узгодивши з нею. Жінка прагне судитись.

«Це нечувано! Він на межі вирішив паркан поставити. І для цього знищив 15 моїх дерев. Там було два горіха, яблуні, сливи», – бідкається жінка.

В свою чергу, сусід В'ячеслав Дудар не заперечує того, що трішки «погосподарював» на території сусідки, але запевняє – жодного дерева не зрізав.

«Я будую паркан, щоб відгородитись від цієї жіночки. Вона вже довгий час не дає нам спокою. Лиш я розпочну щось робити в себе на подвір'ї, а вона одразу ж поліцію викликає. Так от, на місці, де я будуватиму паркан, були зарослі бур'яну. Я й розчистив його зі своєї сторони і трішки з її. Жодного ж дерева не зачепив, тільки чагарники»,– переконує пан В'ячеслав.

В міськраді Калинівки повідомили, що мешканка неодноразово скаржилась на своїх сусідів.

Проте, з'ясувалось, що нічого протиправного ті не вчинили.

Як повідомляють сусіди, пані Валентина вирішила долучити до справи навіть президента України, постійно надзвонюючи в його приймальню. Вона й сама цього не заперечує. Мовляв, якщо потрібно, дійде до президента і прем'єр-Міністра. Тому що на місцевому рівні їй не вдається вирішити свої проблеми.

Пані Валентина подала заяву до поліції і планує досягти справедливості у суді. За словами місцевих мешканців, випадки конфліктів між сусідами трапляються досить часто. Сваряться через те, що зрізали дерево, або ж навпаки, що не зрізали високе, яка кидає тінь на подвір'я.

Також бувають сварки за побудову парканів. Державними будівельними нормами (ДБН) 79-92 «Житлові будинки для індивідуальних забудовників України» встановлено такі відстані для зелених насаджень: від стін будинків і споруд до осі дерев — 5 м, для кущів — 1,5 м; від межі сусідньої ділянки до осі дерев — 3 м, для кущів — 1 м.

Джерело: vlasno.info