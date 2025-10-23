Екскерівник ДСНС Харкова, який рятував дітей зі зруйнованого дитсадка, розчулив мережі

Фото генерала-майора Олександра Волобуєва із дівчинкою на руках розлетілося українськими соцмережами

22 жовтня Росія здійснила жорстокий удар по Харкову та влучила у дитячий садочок. На місце удару одразу прибули рятувальники, також до допомоги долучилися небайдужі, серед них був генерал-майор служби цивільного захисту Олександр Волобуєв. Згодом у ЗМІ з’явилися фото, де Олександр Волобуєв виносить дитину зі зруйнованого дитсадка, ці світлини розлетілися мережею. Про це пише «Главком».

Українці відзначили в коментарях під дописами з порятунком дітей із дитсадка в Харкові вчинок екскерівника ДСНС Харківщини Олександр Волобуєва. Колишній генерал-майор уже перебуває на пенсії, проте все одно доєднався до порятунку постраждалих.

Харківський громадський діяч та підприємець Юрій Сапронов висловився щодо мужності генерала. «Він міг би сидіти вдома. Йому 67 років. Він на пенсії. 50 років служби в органах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Але рятувати людей – його сенс життя» , – написав він.

Фото ДСНС з генералом-майором розлетілося українськими ЗМІ фото: скриншот із соцмереж

Олександр Волобуєв розповів Суспільному Харків, як він допомагав рятувати дітей. «Працівники дитсадка дуже оперативно спрацювали. І діточок заховали в захисну споруду. По прибуттю перших підрозділів ДСНС і Нацполіції, звичайних перехожих, відразу після обстрілу, кинулися виводити, виносити діточок. Усе було організовано, потрібні були лише руки й ноги, щоб діточок виносити й заспокоїти їх», – розказав Волобуєв.

Генерал-майор також прокоментував фото пресслужби ДСНС Харківщини, яке поширилося сторінками українських медіа. На ньому зображено, як він несе на руках дівчинку, притиснувши до себе.

«Дівчинка. Плаче. Питаю: «Як тебе звуть?«Каже: «Саша». Кажу: «І мене Саша». Вона заспокоїлась. Там збірний пункт був, навпроти собору. Медики оглянули, й одразу відніс туди. У неї все нормально було.А те, що мої фото – мабуть, дивляться: якийсь старичок і ще бадьоренько біжить», – розповів Волобуєв.

Також на фото, яке опублікувало ДСНС, Олександра Волобуєва впізнала директорка БФ Глобаль 2000 дітям України Юлія Конотопцева. Вона розповіла на своїй сторінці у Facebook про те, як вона дивилася відео, де надзвичайники рятували дітей із дитсадка. Серед них вона помітила генерала.

«І ось наступний кадр – сивий чоловік у цивільному вибігає з дитиною, накритою чорною курткою і видно тільки її рожеві штанці й капці. Я впізнала чоловіка – це Олександр Волобуєв, колись давно (а здавалося вчора) ми перетиналися під час роботи з переселенцями у 2014-2015 роках. Генерал-майор, начальник ДСНС Харківської області» , – написала Юлія Контопцева. Вона також описала Олександра Волобуєва такими словами, як людяність і спокій та зазначила, що він ніколи не відмовляв їй у допомозі.

Олександр Волобуєв працював пожежником, а з часом обійняв посаду начальника ДСНС Харківщини фото: Вікіпедія

Олександр Волобуєв відомий як генерал-майор служби цивільного захисту. Олександр працював пожежником, а з часом обійняв посаду начальника ДСНС Харківщини, на якій залишався до 2023 року. Олександр нагороджений безліччю відзнак та нагород за службу й працю.

22 жовтня російські шахеди влучили у приватний дитячий садок, що у Холодногірському районі Харкова. Внаслідок влучення загинула одна людина та постраждали діти. На місці удару почалося займання, найбільший осередок знаходився у дитсадку, площею 500 кв. м. Рятувальникам вдалося евакуювати всіх 48 дітей, що перебували у навчальному закладі.

Внаслідок атаки РФ по Харкову постраждало десятеро людей, серед яких 5-річна дівчинка. Крім дитячого садка, внаслідок масованої російської атаки на місто був знищений Музей дитинства, розташований у тій самій будівлі, що і дошкільний заклад освіти.