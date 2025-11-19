У Харкові 8-річний хлопчик урятував себе та свою бабусю під час пожежі (відео)

Крім власної безпеки Артем турбувався про свою бабусю, яка не може покинути квартиру самостійно

ДСНС стверджують, що саме швидка реакція хлопчика в надзвичайній ситуації врятувала життя двох людей

У Харкові 8-річний хлопчик Артем врятував себе та свою бабусю, коли в їхній квартирі зайнялася пожежа. Про відважний вчинок хлопчика розповіли у пресслужбі ДСНС, передає «Главком».

У квартирі Артема через коротке замикання почалася пожежа. Тоді хлопчик почав діяти розважливо, зателефонував на 101 та повідомив рятувальникам свою адресу. Крім власної безпеки він турбувався і про свою бабусю, яка маломобільна, тому не може покинути домівку самостійно. «Його голос був чітким: «Пожежа в моїй квартирі, і зі мною бабуся, яка не може сама вийти!» – розповіли в ДСНС.

Рятувальники звернулися до батьків, щоб вони навчили своїх дітей, діяти, як Артем фото: ДСНС України

Після виклику пожежники швидко приїхали до будинку Артема. За словами рятувальників, дим виднівся на 4 поверсі 9-поверхівки. Вони допомогли Артему та його бабусі й вивели їх із квартири на вулицю. Пожежу вогнеборці також успішно ліквідували.

У будинку хлопчика через коротке замикання зайнялася пожежа фото: ДСНС України

Рятувальники зауважили, що саме завдяки Артему і його свідомій та швидкій реакції в надзвичайній ситуації, він та його бабуся залишилися живі та неушкоджені.

«Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду й обов’язково навчіть їх: як діяти в надзвичайних ситуаціях; як правильно викликати допомогу (101, 102, 103, 112); як чітко назвати свою адресу та всю необхідну інформацію. Навчіть своїх дітей діяти, як Артем!» – закликали рятувальники.

