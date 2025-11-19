Головна Країна Події в Україні
У Харкові 8-річний хлопчик урятував себе та свою бабусю під час пожежі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Харкові 8-річний хлопчик урятував себе та свою бабусю під час пожежі (відео)
Крім власної безпеки Артем турбувався про свою бабусю, яка не може покинути квартиру самостійно
фото: ДСНС України

ДСНС стверджують, що саме швидка реакція хлопчика в надзвичайній ситуації врятувала життя двох людей

У Харкові 8-річний хлопчик Артем врятував себе та свою бабусю, коли в їхній квартирі зайнялася пожежа. Про відважний вчинок хлопчика розповіли у пресслужбі ДСНС, передає «Главком».

У квартирі Артема через коротке замикання почалася пожежа. Тоді хлопчик почав діяти розважливо, зателефонував на 101 та повідомив рятувальникам свою адресу. Крім власної безпеки він турбувався і про свою бабусю, яка маломобільна, тому не може покинути домівку самостійно. «Його голос був чітким: «Пожежа в моїй квартирі, і зі мною бабуся, яка не може сама вийти!» – розповіли в ДСНС.

Рятувальники звернулися до батьків, щоб вони навчили своїх дітей, діяти, як Артем
Рятувальники звернулися до батьків, щоб вони навчили своїх дітей, діяти, як Артем
фото: ДСНС України

Після виклику пожежники швидко приїхали до будинку Артема. За словами рятувальників, дим виднівся на 4 поверсі 9-поверхівки. Вони допомогли Артему та його бабусі й вивели їх із квартири на вулицю. Пожежу вогнеборці також успішно ліквідували.

У будинку хлопчика через коротке замикання зайнялася пожежа
У будинку хлопчика через коротке замикання зайнялася пожежа
фото: ДСНС України

Рятувальники зауважили, що саме завдяки Артему і його свідомій та швидкій реакції в надзвичайній ситуації, він та його бабуся залишилися живі та неушкоджені.

«Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду й обов’язково навчіть їх: як діяти в надзвичайних ситуаціях; як правильно викликати допомогу (101, 102, 103, 112); як чітко назвати свою адресу та всю необхідну інформацію. Навчіть своїх дітей діяти, як Артем!» – закликали рятувальники.

Раніше «Главком» писав про те, що на Харківщині від детонації БпЛА загинула пенсіонерка. Подія сталась 14 листопада в селі Гоптівка Дергачівської громади. Вибухонебезпечний предмет здетонував, коли жінка взяла його до рук. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Також повідомлялося про те, як у Подільському районі столиці припарковані автівки вкотре створили перешкоди для роботи пожежно-рятувальних підрозділів, які прибули на виклик про пожежу в багатоповерхівці. Подія потребувала використання колінчастого підіймача, але вогнеборцям довелося докласти значних зусиль для його встановлення. Власники припаркованих уздовж проїжджої частини дороги автомобілів не залишили місця для великогабаритної техніки.

Теги: Харків пожежа ДСНС діти

