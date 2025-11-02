Головна Одеса Новини
Російські дрони вдарили по стоянці вантажівок на Одещині: є загиблі та поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Російські дрони вдарили по стоянці вантажівок на Одещині: є загиблі та поранені
Попри активну роботу протиповітряної оборони, пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури уникнути не вдалося
фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок удару спалахнули п’ять вантажівок

Російські військові завдали удару дронами по стоянці вантажних автомобілів в Одеській області. Уже відомо про двох загиблих людей. Як інформує «Главком», про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер та ДСНС.

За словами Кіпера, попри активну роботу протиповітряної оборони, пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури уникнути не вдалося. У ДСНС уточнили, що йдеться про стоянку вантажних автомобілів у Ізмаїльському районі.

Російські дрони вдарили по стоянці вантажівок на Одещині: є загиблі та поранені фото 1

Внаслідок удару там спалахнули п’ять вантажівок, але пожежу швидко вдалося ліквідувати. Також відомо про двох загиблих, особи яких іще встановлюють. Троє людей постраждали. Одного з потерпілих відправили в лікарню з термічними опіками полум’ям середньої тяжкості.

Нагадаємо, у ніч на 2 листопада в Ізмаїльському районі Одещини пролунав вибух

Також у Дніпропетроській області зросла кількість жертв в результаті удару РФ по магазину в Самарівському районі, який стався 1 листопада. Наразі вже відомо про чотирьох загиблих, серед яких двоє – діти.

