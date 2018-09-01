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    Фото

    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста

    • Розсилка
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста

    1 вересня 2018 року до шкіл Вінниці пішли понад п’ять тисяч школярів: від надміру автомобілів, на яких вінничани цілими родинами приїжджали на шкільні лінійки, вранці місто стало в заторах

    Проте ця неприємність жодним чином не зіпсувала свято для більшості вінничан. А найперше – для головних дійових осіб цього дня – першокласників. Як зазначили напередодні у міському відділу освіти, щороку кількість учнів у Вінниці збільшується на тисячу дітей.

    Новоспечені школярики цьогоріч підуть до Нової української школи, яку запроваджують в межах реформи освіти. А ще – отримають в подарунок «Книгу вінницького школяра». Попри заклики не дарувати цього дня квіти, а витратити ці кошти на благодійність, більшість учнів та їхніх батьків все ж поприходили цього дня на «лінійки» з букетами.

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    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста
    Перший дзвоник у Вінниці: фоторепортаж зі шкільних лінійок міста

    Як відзначили перше вересня сьогодні у Вінниці: дивіться у нашому фоторепортажі зі шкіл № 30, №32, а також зі шкіл на вул. Порика та Келецькій від Андрія Завертаного та Ольги Мірошниченко.

    Джерело: VЕЖА

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