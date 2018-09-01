На Вінниччині відкрили школу-довгобуд



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Напередодні Дня знань, відбулось офіційне відкриття однієї з трьох новозбудованих шкіл Вінниччини – Зведенівської загальноосвітньої школи Шаргородського району

На відкриття завітали голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, голова обласної Ради Анатолій Олійник, заступники голови ОДА Ігор Івасюк та Василь Броварник, керівництво Шаргородського району, меценати і благодійники, які також активно долучались до будівництва школи.

Варто відзначити, що закладено будівництво даної школи ще у 1991 році, але через складну економічну та політичну ситуацію в Україні будівництво час від часу призупинялось, це призвело до того, що об’єкт перетворився на довгобуд.

Розповідаючи про історію будівництва Зведенівської школи директор Олена Свирида зазначила, що основний етап будівництва розпочався в 2015 році завдяки значному фінансуванню з боку держави. Не залишись осторонь і місцеві підприємці, які також значною мірою допомагали у будівництві.

«Загалом школа розрахована на 144 учні. Наразі навчається 140 учнів. Зокрема цьогоріч маємо 17 першокласників. Надзвичайно приємно, що відтепер наші діти навчатимуться у школі, яку облаштовано за вимогами сучасної Нової української школи. Важливим є те, що в приміщенні встановлено відео нагляд та сучасну протипожежну систему, також маємо власну котельню та власну систему водозабезпечення. Але для учнів головним є те, що в школі є великий спортзал, де вони зможуть повноцінно займатись спортом у будь-яку пору року», - зазначила Олена Свирида.

У школі навчаються діти не лише зі Зведенівки, а й з сусіднього села Ярового, де є лише неповна середня школа. Також директорка зауважила, що з незавершеного залишився лише стадіон та спортивні майданчики навколо школи. Також, Зведенівська школа входить до п’ятірки кращих у Шаргородському районі. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання школа посіла друге місце в районному рейтингу.

З нагоди відкриття учні Зведенівської школи підготували для гостей номери художньої самодіяльності, танцювали, співали, а першокласники розповідали вірші.

В свою чергу вітання жителям громади із відкриттям школи висловили і керівники області.

«3 роки назад було важко уявити, що сьогодні ми будемо відкривати нову школу. Але було докладено значних зусиль, аби наші діти навчались у цій прекрасній школі. І я переконаний, що саме завдяки вашим надіям, прагненням та бажанню отримати позитивний результат сьогодні відкриваємо нову школу. Тож бажаю усім вам миру, здоров’я, натхнення та злагоди», - зазначив Валерій Коровій

Окрім того, голова облдержадміністрації вручив директору школи сертифікат на комплект обладнання для кабінету математики на суму 362 тис. грн. До комплекту входять мультимедійна дошка, проектор, обладнання для облаштування робочого місця вчителя та 15 ноутбуків для учнів.

«Цього року по всій Україні до старту навчального року відкривається 12 нових шкіл, три з яких у Вінницькій області. Це школи, будівництво яких тривало по 30 років. Переконаний, це є яскравим прикладом відродження України, незважаючи ні на що. Ми – нація нескорених. Вперед до нових знань та нових перспектив», - зазначив Анатолій Олійник.

По завершенню офіційної частини учні, батьки та керівники області та району мали змогу оглянути приміщення школи, ознайомитись із облаштуванням першого класу, їдальні та спортивної зали.

«Якби не активна позиція жителів Зведенівки, цієї школи могло б і не бути. Грошей завжди не вистачає, але тут, в першу чергу, ми підтримали ініціативу громади. Починаючи з 2016 року, завдяки бюджетній децентралізації ініційованій Урядом Володимира Гройсмана та всебічній підтримці Президента України Петра Порошенка ми крок за кроком акумулювали фінансові ресурси і нашою метою було підготувати декілька об’єктів соціальної сфери, які могли б слугувати своєрідним індикатором того, на що ми спроможні в такий складний час. Вибір впав на ті школи, де були дуже активні громади. Це Зведенівка Шаргородського району, Сосонка Вінницького району та Михайлівка Гайсинського району. Критерієм відбору була ініціатива людей і висновок експертів щодо потенціалу цих шкіл. За нашими підрахунками, за роки будівництва, лише з державного бюджету було витрачено 25 мільйонів гривень, але активно допомогли і спонсори», - зазначив Валерій Коровій.