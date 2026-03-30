Трагедія на Вінниччині: загинуло подружжя під час пожежі (фото)

ДСНС: Дотримуйтесь простих правил пожежної безпеки

На Вінниччині у селі Кордишівка Козятинської громади загинуло літнє подружжя під час пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Трагедія сталася напередодні ввечері в с. Кордишівка Козятинської громади. На жаль, в одній із кімнат будинку надзвичайники виявили чоловіка та жінку вже без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС області встановлюють, що спричинило загоряння.

«Закликаємо вінничан не ризикувати життям – дотримуйтесь простих правил пожежної безпеки. Вогонь не пробачає помилок», – наголошують рятувальники.

До слова, у селі Новосілки Вишгородського району сталася масштабна пожежа у приватному будинку, яка забрала життя двох людей. На місце події негайно прибули рятувальники та правоохоронці.

Також у селі Обуховичі Іванківської громади спроба навести лад на дачній ділянці завершилася масштабною пожежею та знищенням майна. Через необережне спалювання сухостою вогонь перекинувся на будівлю та випалив пів гектара землі.