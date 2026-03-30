Трагедія на Вінниччині: загинуло подружжя під час пожежі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наразі фахівці встановлюють причину загоряння
фото: ДСНС Вінниччини

ДСНС: Дотримуйтесь простих правил пожежної безпеки

На Вінниччині у селі Кордишівка Козятинської громади загинуло літнє подружжя під час пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Трагедія сталася напередодні ввечері в с. Кордишівка Козятинської громади. На жаль, в одній із кімнат будинку надзвичайники виявили чоловіка та жінку вже без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

фото 1

Наразі фахівці дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС області встановлюють, що спричинило загоряння.

фото 2

«Закликаємо вінничан не ризикувати життям – дотримуйтесь простих правил пожежної безпеки. Вогонь не пробачає помилок», – наголошують рятувальники.

До слова, у селі Новосілки Вишгородського району сталася масштабна пожежа у приватному будинку, яка забрала життя двох людей. На місце події негайно прибули рятувальники та правоохоронці.

Також у селі Обуховичі Іванківської громади спроба навести лад на дачній ділянці завершилася масштабною пожежею та знищенням майна. Через необережне спалювання сухостою вогонь перекинувся на будівлю та випалив пів гектара землі.

Читайте також:

Читайте також

Дарницький район: рятувальники гасять пожежу у підземному паркінгу ЖК «Зарічний»
У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
11 березня, 09:30
На місцях ударів працюють рятувальники, медики та поліція
Комбінована атака на Київщину: зросла кількість загиблих, є численні пожежі (оновлено)
14 березня, 08:07
У Києві на кризі врятовано матір із дитиною
У Києві на кризі врятовано матір із дитиною
17 березня, 23:58
Рятувальники гасять пожежу на Врубелівському узвозі. 19 березня 2026 року
У Шевченківському районі столиці згоріли автомобіль Audi та гараж: є постраждалий (фото)
19 березня, 12:47
Пожежа сталася вночі 22 березня 2026 року
Трагедія через несправний обігрівач: під Києвом у вогні загинуло літнє подружжя
23 березня, 15:07
Щодня рятувальники Київщини ліквідовують десятки пожеж у природних екосистемах
43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою
24 березня, 16:47

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
