Поблизу Вінниці знайдено спалене авто з тілом людини всередині

Неподалік села Шкуринці Вінницького району було виявлено спалений легковий автомобіль із тілом людини всередині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«27 травня вранці місцеві побачили зазначене авто біля відстійників поблизу с. Шкуринці. Під час огляду легковика Skoda Fabia поліцейські виявили обгорілі останки людини, які направлені на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення особи загиблого та причини смерті», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, користувачем транспортного засобу був вінничанин 1998 р. н. Встановлено обставини, що можуть вказувати на можливе самогубство.

За цим фактом відкрито провадження за ст. 115 ККУ, попередньо – з позначкою самогубство, однак усі обставини події будуть встановлені в ході розслідування.

До слова, у Чернігові у лісовому масиві виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням. Попередньо, йдеться про самогубство.