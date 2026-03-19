У Шевченківському районі столиці згоріли автомобіль Audi та гараж: є постраждалий (фото)

Обставини інциденту та причини виникнення вогню встановлюють правоохоронні органи

У Шевченківському районі Києва під час пожежі на Врубелівському узвозі постраждала людина: вогонь повністю знищив автомобіль та пошкодив гараж. Проце повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Зранку 19 березня столичні рятувальники отримали повідомлення про серйозне загоряння у Шевченківському районі міста. На Врубелівському узвозі вогонь охопив легковий автомобіль Audi, після чого полум'я перекинулося на розташовану поруч гаражну споруду.

Вогнеборці га місці пожежі фото: ДСНС КИєва/Facebook

Пошкоджений вогнем автомобіль Audi фото: ДСНС Києва/Facebook

Повідомляється, що сигнал про подію надійшов до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 09:29. Прибувши на місце виклику, вогнеборці невідкладно розпочали гасіння.

О 10:13 пожежу вдалося повністю ліквідувати на загальній площі 20 квадратних метрів. Під час проведення робіт рятувальники виявили постраждалу особу, яку оперативно передали медикам для надання необхідної допомоги. Наразі всі обставини інциденту та причини виникнення вогню встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, 11 березня у Дарницькому районі столиці сталася пожежа в підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у ЖК «Зарічний». Повідомлення про займання на вулиці Осокорській надійшло до рятувальної служби о 06:33. На місце події негайно прибули вогнеборці, які встановили, що джерелом пожежі став один із легкових автомобілів.

Раніше у Дніпровському районі столиці поліцейські затримали 41-річного киянина, який через особистий конфлікт підпалив автомобіль знайомої. Подія сталася на вулиці Новаторів, звідки до чергової частини надійшло повідомлення про масштабну пожежу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульних поліцейських та працівники ДСНС.