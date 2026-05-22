Негода наробила лиха на Вінниччині (фото)

Через сильний вітер та рясний дощ дерева падали у Вінницькому, Гайсинському та Хмільницькому районах

У с. Думенки розряд блискавки влучив у господарську споруду

На Вінниччині рятувальники ліквідували наслідки негоди, що вирувала 22 травня ввечері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Підрозділи ДСНС 15 разів виїжджали на виклики, пов’язані з ускладненням погодних умов. З них 13 – для розчищення повалених вітром дерев, ще два – для відкачування води з підтоплених домоволодінь.

Через сильний вітер та рясний дощ дерева падали у Вінницькому, Гайсинському та Хмільницькому районах. Зокрема, у Вінниці на вул. Замостянській надзвичайники прибрали дерево, яке впало на зупинку громадського транспорту.

Обійшлося без травмованих.

Зокрема, у с. Думенки Хмільницької громади розряд блискавки влучив у господарську споруду. Вогонь знищив шиферну покрівлю споруди. Ніхто не постраждав.

«Наголошуємо, що негода може бути небезпечною не лише на вулиці, а й удома. Під час грози зачиняйте вікна, від’єднуйте електроприлади від мережі та уникайте перебування поблизу дерев, металевих конструкцій і ліній електропередач. Бережіть себе та своїх рідних!», – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, 21 травня після сильної зливи у Могилеві-Подільському на Вінниччині зафіксували підтоплення. На відео, які оприлюднили місцеві пабліки, видно, що вода зібралася на вулицях міста, ускладнивши рух транспорту та пішоходів.

Як повідомлялося, вдень 22 травня в Україні, крім більшості західних областей, грози, в південних, центральних (крім Полтавської) та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

До слова, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.