Негода наробила лиха на Вінниччині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Через сильний вітер та рясний дощ дерева падали у Вінницькому, Гайсинському та Хмільницькому районах
фото: ДСНС Вінниччини
У с. Думенки розряд блискавки влучив у господарську споруду

На Вінниччині рятувальники ліквідували наслідки негоди, що вирувала 22 травня ввечері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Підрозділи ДСНС 15 разів виїжджали на виклики, пов’язані з ускладненням погодних умов. З них 13 – для розчищення повалених вітром дерев, ще два – для відкачування води з підтоплених домоволодінь.

Через сильний вітер та рясний дощ дерева падали у Вінницькому, Гайсинському та Хмільницькому районах. Зокрема, у Вінниці на вул. Замостянській надзвичайники прибрали дерево, яке впало на зупинку громадського транспорту.

Обійшлося без травмованих.

Зокрема, у с. Думенки Хмільницької громади розряд блискавки влучив у господарську споруду. Вогонь знищив шиферну покрівлю споруди. Ніхто не постраждав.

«Наголошуємо, що негода може бути небезпечною не лише на вулиці, а й удома. Під час грози зачиняйте вікна, від’єднуйте електроприлади від мережі та уникайте перебування поблизу дерев, металевих конструкцій і ліній електропередач. Бережіть себе та своїх рідних!», – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, 21 травня після сильної зливи у Могилеві-Подільському на Вінниччині зафіксували підтоплення. На відео, які оприлюднили місцеві пабліки, видно, що вода зібралася на вулицях міста, ускладнивши рух транспорту та пішоходів.

Як повідомлялося, вдень 22 травня в Україні, крім більшості західних областей, грози, в південних, центральних (крім Полтавської) та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

До слова, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

