Рятувальники врятували жінку та матір із немовлям під час пожежі у Вінниці

ДСНС: Не користуйтеся електроприладами сумнівної якості та не залишайте їх без нагляду!

У Вінниці під час пожежі бійці ДСНС врятували 73-річну жінку та евакуювали матір із двомісячним немовлям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Загорілося в одній із квартир п’ятиповерхівки на вул. 600-річчя. Як з’ясувалося, літня власниця помешкання ввімкнула в розетку електроковдру, яка зайнялася. Жінка намагалася самотужки загасити полум’я, однак вогонь швидко поширився. Щільний дим почав заповнювати під’їзд. Це помітив один із мешканців будинку та негайно викликав рятувальників. Вони й вивели вінничанку на свіже повітря та передали бригаді медиків», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за допомогою апарату захисту органів дихання бійці ДСНС евакуювали з третього поверху матір із двомісячним немовлям та собакою.

«Вкотре наголошуємо: не користуйтеся електроприладами сумнівної якості та не залишайте їх без нагляду! Пам’ятайте, що недотримання елементарних правил пожежної безпеки може коштувати життя», – зазначає ДСНС.

До слова, 7 травня у Шевченківському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці. Як з’ясувалося, займання виникло на першому поверсі через коротке замикання електромережі, внаслідок чого загорілося масажне крісло. Вогонь охопив площу у 60 квадратних метрів, проте вже о 09:43 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу.