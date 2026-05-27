На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік (фото)

Необережність під час куріння стала причиною загибелі чоловіка

На Вінниччині у с. Бубнівка Гайсинської громади сталася трагедія. Через необережність під час куріння спалахнув житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Вогонь охопив одну із кімнат житлового будинку та перекинувся на господарську споруду.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка. З’ясувалося, що загинув 54-річний власник домоволодіння.

«Не куріть у ліжку, не залишайте недопалки та сірники без нагляду. Пам’ятайте, що одна необачна мить може стати фатальною», – наголошують рятувальники.

До слова, у Вінниці під час пожежі бійці ДСНС врятували 73-річну жінку та евакуювали матір із двомісячним немовлям.

Раніше на Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей. У с. Якушинці Вінницького району під час ліквідації загоряння будівельного вагончика рятувальники виявили тіло чоловіка, віком близько 50 років. Зокрема, у с. Жеребилівка Яришівської громади під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка.