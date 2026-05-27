Головна Вінниця Фото
search button user button menu button

На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік (фото)
Рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка
фото: ДСНС Вінниччини
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Необережність під час куріння стала причиною загибелі чоловіка

На Вінниччині у с. Бубнівка Гайсинської громади сталася трагедія. Через необережність під час куріння спалахнув житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Вогонь охопив одну із кімнат житлового будинку та перекинувся на господарську споруду.

На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік (фото) фото 1

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка. З’ясувалося, що загинув 54-річний власник домоволодіння.

На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік (фото) фото 2

«Не куріть у ліжку, не залишайте недопалки та сірники без нагляду. Пам’ятайте, що одна необачна мить може стати фатальною», – наголошують рятувальники.

До слова, у Вінниці під час пожежі бійці ДСНС врятували 73-річну жінку та евакуювали матір із двомісячним немовлям.

Раніше на Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей. У с. Якушинці Вінницького району під час ліквідації загоряння будівельного вагончика рятувальники виявили тіло чоловіка, віком близько 50 років. Зокрема, у с. Жеребилівка Яришівської громади під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка.

Читайте також:

Теги: пожежа Вінниччина ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал Андрій Хижняк
Генерал Андрій Хижняк: Пожежі на нафтогазових об’єктах ми гасимо значно швидше, ніж росіяни Інтерв’ю
Сьогодні, 10:00
Унаслідок удару безпілотника в селі Покотилівка Харківського району загинула 69-річна жінка
Ворог обстріляв Харків та передмістя: є загибла та постраждалі
19 травня, 07:49
У результаті пошуково рятувальних робіт підтверджено смерть 24 людей, з яких троє – діти
Рятувальна операція у Дарницькому районі завершена: офіційні дані про наслідки атаки
15 травня, 08:42
У Москві горить Ізмайловський Кремль
В Ізмайлівському Кремлі в Москві спалахнула потужна пожежа
13 травня, 03:03
Пожежа в Чернігівському районі набула загрозливих масштабів
Пожежу на Чернігівщині вдалося локалізувати: подробиці стихійного лиха
9 травня, 13:19
Вогнеборці ДСНС продовжують боротьбу зі стихією у лісових масивах Київщини
Вогонь охопив 1100 га у Чорнобилі: яка радіаційна ситуація в Україні
8 травня, 11:49
У районі Дарницької ТЕЦ у Києві спалахнула пожежа
У Києві через пожежу біля Дарницької ТЕЦ зупинялися трамваї: подробиці від ДСНС
7 травня, 11:10
Під час операції рятувальникам вдалося визволити з вогню та диму трьох жінок
У Херсоні рятувальники визволили трьох жінок з пожежі (фото)
6 травня, 09:17
Справа розглядалася у Могилів-Подільському міськрайонному суді Вінницької області
Матері дитини, яка померла від голоду на Вінниччині, дали три роки – прокуратура оскаржує
28 квiтня, 11:33

Фото

На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік (фото)
На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік (фото)
Негода наробила лиха на Вінниччині (фото)
Негода наробила лиха на Вінниччині (фото)
У небі над Вінницею зафіксовано рідкісні природні явища (фото)
У небі над Вінницею зафіксовано рідкісні природні явища (фото)
Рятувальники врятували жінку та матір із немовлям під час пожежі у Вінниці
Рятувальники врятували жінку та матір із немовлям під час пожежі у Вінниці
У небі над Вінницею спостерігалося рідкісне атмосферне явище (фото)
У небі над Вінницею спостерігалося рідкісне атмосферне явище (фото)
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, якого шукали два дні
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, якого шукали два дні

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua