У Вінниці водій збив людину на смерть, тікаючи від поліції

Поліція затримала водія, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Уночі 6 березня під час дії комендантської години патрульні поліцейські на вулиці 600-річчя помітили автомобіль Toyota Land Cruiser та подали водієві сигнал про зупинку. Однак 25-річний водій позашляховика проігнорував вимогу правоохоронців і почав тікати.

На вулиці Магістратській чоловік наїхав на підмітально-прибиральну машину, за кермом якої перебував 55-річний чоловік. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

«Водія автомобіля Toyota Land Cruiser освідували – за кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правопорушника затримали в процесуальному порядку», – йдеться у повідомленні.

У салоні автомобіля також перебував 25-річний пасажир.

За цим фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. За правопорушення передбачено покарання – до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, 4 березня близько 07:30 поблизу села Сокиринці Вінницького району сталась аварія за участі легкового автомобіля та вантажівки з напівпричепом. У результаті зіткнення 59-річний водій Seat Ibiza загинув на місці події.