Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Смертельна ДТП на Львівщині: названо імʼя прокурора, який збив двох дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Смертельна ДТП на Львівщині: названо імʼя прокурора, який збив двох дітей
ДТП сталася у селі Смереків Львівського району
фото: Lviv.Media

Унаслідок аварії загинула дівчинка, а її брат перебуває в лікарні

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одну дитину госпіталізовано. За даними Lviv.Media, за кермом автомобіля Skoda перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Руслан Кульчицький, повідомляє «Главком».

Аварія сталась у селі Смереків Львівського району близько 19:00 на автодорозі М-09 «Тернопіль – Львів – Рава-Руська». За попередньою інформацією, чоловік скоїв наїзд на брата та сестру. Загиблій дівчинці було 14 років, а її дев'ятирічний брат госпіталізований у тяжкому стані.

Як повідомлялося, прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що взяв це провадження під особистий контроль.

«ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються», – повідомляв Кравченко.

Нагадаємо, 24 лютого у Львівському районі прокурор наїхав на двох дітей на пішохідному переході. Одна дитина загинула на місці події, інша – у лікарні.

Читайте також:

Теги: ДТП прокурор Львівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України
На Львівщині прокурор збив на смерть дитину, ще одна − госпіталізована
Вчора, 20:54
На дорозі зіткнулися автомобіль Jeep та шкільний автобус
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)
19 лютого, 12:38
Glacier Premium Apartments офіційно відкрився 1 січня 2026 року
Кравченко ініціював розслідування через придбання апартаментів у Буковелі родичами прокурорів
12 лютого, 11:47
Родина, у якій жив хлопчик перебуває на обліку в соціальній службі
На Львівщині від виснаження помер дворічний хлопчик: деталі справи
11 лютого, 21:45
Трьох чоловіків доставлено до медичного закладу
У Вінниці 18-річний водій збив трьох пішоходів
4 лютого, 06:16
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
3 лютого, 14:55
Фігуранта справи затримано під час отримання неправомірної винагороди
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
2 лютого, 17:51
За словами глави Львівської ОВА, радіаційний фон перебуває в нормі після атаки РФ
Атака на Львівщину: фахівці зафіксували небезпечний рівень токсичного газу
27 сiчня, 10:56
На місці атаки перебувають усі профільні служби
Окупанти атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині
27 сiчня, 08:50

Кримінал

Колишній високопосадовець БЕБ знайшов у сейфі покійного батька майже 30 млн грн
Колишній високопосадовець БЕБ знайшов у сейфі покійного батька майже 30 млн грн
Смертельна ДТП на Львівщині: названо імʼя прокурора, який збив двох дітей
Смертельна ДТП на Львівщині: названо імʼя прокурора, який збив двох дітей
У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК
У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК
Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії
Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії
На Львівщині прокурор збив на смерть дитину, ще одна − госпіталізована
На Львівщині прокурор збив на смерть дитину, ще одна − госпіталізована
Теракт у Львові: що наразі відомо про стан постраждалих
Теракт у Львові: що наразі відомо про стан постраждалих

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua