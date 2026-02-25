Смертельна ДТП на Львівщині: названо імʼя прокурора, який збив двох дітей

Унаслідок аварії загинула дівчинка, а її брат перебуває в лікарні

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одну дитину госпіталізовано. За даними Lviv.Media, за кермом автомобіля Skoda перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Руслан Кульчицький, повідомляє «Главком».

Аварія сталась у селі Смереків Львівського району близько 19:00 на автодорозі М-09 «Тернопіль – Львів – Рава-Руська». За попередньою інформацією, чоловік скоїв наїзд на брата та сестру. Загиблій дівчинці було 14 років, а її дев'ятирічний брат госпіталізований у тяжкому стані.

Як повідомлялося, прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що взяв це провадження під особистий контроль.

«ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються», – повідомляв Кравченко.

Нагадаємо, 24 лютого у Львівському районі прокурор наїхав на двох дітей на пішохідному переході. Одна дитина загинула на місці події, інша – у лікарні.