Скільки протоколів виписали поліцейські за водіння напідпитку у 2025 році: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Скільки протоколів виписали поліцейські за водіння напідпитку у 2025 році: статистика
Найбільше нетверезих водіїв поліцейські фіксували у Дніпропетровській області
фото: Головне управління Національної поліції в Житомирській області (ілюстративне)

Вперше за тривалий час поменшало протоколів за нетверезе водіння

138 047 протоколів за нетверезе водіння зафіксовано торік. Це на 8% менше, ніж у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що у чотирьох областях побільшало випадків нетверезого водіння. Помітний приріст на Рівненщині (+19%), наслідує Хмельниччина (+18%), Харківщина (+8,5%) та Запорізька область (+3%).

Скільки протоколів виписали поліцейські за водіння напідпитку у 2025 році: статистика фото 1
інфографіка: «Опендатабот»

Загалом найбільше нетверезих водіїв зафіксовано на Дніпропетровщині – 13 519 випадків. До трійки антилідерів також потрапила Харківщина – 12 095 випадків та Одещина – 11 543 протоколи. Найменшу ж кількість протоколів зафіксовано на Херсонщині – 1 138 випадків, у Чернівецькій (1 596) та Івано-Франківській (1 897) областях.

Водночас у 1 044 випадках за водіння у нетверезому відкрили кримінальні провадження за ст. 286-1 ККУ — такі дані наводить Генеральна прокуратура. Торік до суду дійшло 59% справ.

Кримінальні провадження через водіння напідпитку
Кримінальні провадження через водіння напідпитку
інфографіка: «Опендатабот»
ДТП із жертвами через водіння напідпитку
ДТП із жертвами через водіння напідпитку
інфографіка: «Опендатабот»

Загалом 643 ДТП із загиблими чи травмованими скоєно п’яними водіями торік – таких аварій також поменшало на третину. Через нетверезих водіїв загинуло 73 людини, ще 857 отримали травми унаслідок цих ДТП. Кожна 40 дорожньо-транспортна пригода з загиблими та/або травмованими була пов’язана з нетверезим водінням, тоді як у 2023 та 2024 роках цей показник становив кожну 25-ту ДТП.

До слова, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.

